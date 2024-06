FC Schalke 04: Transfer-Flirt hat sich entschieden – ER will nicht zum S04!

Der FC Schalke 04 zeigt sich schon vor Öffnung des anstehenden Transferfensters fleißig. Kaderplaner Ben Manga und Marc Wilmots setzen ihren angekündigten Umbruch konsequent durch und verpflichteten schon vier neue Spieler.

Nach dem Karriereende von Simon Terodde und einem möglichem Abgang von Youngster Keke Topp werden sich die S04-Verantwortlichen wohl auch auf der Stürmerposition umschauen müssen. Zuletzt hatte man eine absolute Tormaschine im Visier – doch die hat sich nun anders entschieden!

FC Schalke 04: Ivan Prtajin zieht es in die Bundesliga

Diversen Medienberichten zufolge zeigten die Königsblauen Interesse an Ivan Prtajin. Der 28-jährige Mittestürmer spielte in der vergangenen Saison bei Wehen Wiesbaden groß auf und erzielte wettbewerbsübergreifend 16 Saisontore. Den Abstieg der Hessen in die dritte Liga konnte aber auch er nicht verhindern. Nun klopften unter anderem auch die Schalker Verantwortlichen an.

Doch denen erteilt der Kroate nun eine Absage. Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, soll sich Union Berlin die Dienste des Rechtsfuß gesichert haben. Prtajin soll in Berlin-Köpenick einen Dreijahresvertrag bis 2027 unterschreiben. Gegen die finanziell stärker aufgestellten Berliner dürfte der S04 letztendlich wohl chancenlos gewesen sein.

Prtajin wird dank Ausstiegsklausel zum Schnäppchen

Prtajin hatte in Wiesbaden zwar noch einen Vertrag bis 2026, jedoch kostet er den Hauptstädtern dank einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel nur eine Million Euro Ablöse. Wie die „Bild“ berichtet, soll neben Schalke und Union unter anderem auch Berlin-Rivale Hertha BSC interessiert gewesen sein.

Beim FC Schalke 04 geht die Stürmer-Suche also wohl weiter. Durch die als sicher geltenden Abgänge von Topp und Assan Ouedraogo bricht dem Revierklub nicht nur haufenweise Talent weg, sondern auch jede Menge Torgefahr. Dem S04 stehen schwierige Wochen bevor.