FC Schalke 04 – 1. FC Köln: Weil Ärger droht – Polizei mit deutlicher Fan-Ansage

FC Schalke 04 gegen den 1. FC Köln: Diese beiden Teams hören sich nach Bundesliga an, spielen allerdings in dieser Saison eine Liga tiefer. Beide Traditionsvereine treffen an diesem Wochenende aufeinander.

In der Vergangenheit knallte es zwischen den Fan-Lagern des FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln immer wieder mal. Da ist es auch kein Wunder, dass die Polizei es als Hochrisikospiel einstuft. Vor dem Duell gibt es eine deutliche Ansage an die gewaltbereiten Anhänger.

FC Schalke 04 – 1. FC Köln: Ärger droht!

Die Vorfälle zwischen Anhängern des FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln häufen sich seit Jahren. In der vergangenen Saison beispielsweise gingen laut der Polizei 20 vermummte Fans der beiden Teams am 25. November 2023 am Düsseldorfer Hauptbahnhof aufeinander los. 2019 hatten sich rund 300 Chaoten in der Innenstadt getroffen und sich geprügelt, berichtete die Polizei.

Auch interessant: FC Schalke 04: Schlechte Nachrichten! Geraerts verkündet sie selbst

Im Februar 2023 gab es zudem eine brutale Attacke von Anhängern des 1. FC Köln, BVB und Rot-Weiß Essen, die allesamt miteinander befreundet sind, auf Fan-Busse der Schalker Ultras vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin. Auf Videos ist die heftige Prügelei zu sehen.

Da ist es kein Wunder, dass die Polizei sich vor weiteren Ausschreitungen „fürchtet“. Es ist gut möglich, dass es auch an diesem Wochenende zwischen den Anhängern und den S04-Rivalen knallt. Daher bittet die Polizei die Fans am Sonntag „rechtzeitig anzureisen“. Die Auswärtsfans, die mit dem Zug anreisen, sollen „unmittelbar am Bahnhof in die freigestellten Busse steigen, die sie auf direktem Weg zum Stadion bringen.“

Polizei mit Ansage an Fans

Die gewöhnlichen Ansagen der Polizei bezüglich von Pyrotechnik gab es ebenfalls. „Das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik jeglicher Art ist verboten. Dieses Verbot gilt nicht nur im Stadion, sondern im gesamten öffentlichen Raum“, heißt es in einer Mitteilung. Die Folgen: ein Betretungsverbot im Stadion für das Spiel des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Köln.

Mehr Nachrichten für dich:

Sollte es zu Ausschreitungen zwischen Personen oder Gruppen kommen, werde die Polizei „angemessen polizeilich einschreiten und Strafanzeigen rechtfertigen.“ Auch hier würde die Polizei dann Stadionverbote für die kommenden Spiele beim gastgebenden Verein ausstellen. Bleibt bloß zu hoffen, dass es friedlich bleibt und es nur auf dem Platz zur Sache geht. Schalke will vor der Länderspielpause einen wichtigen Heimsieg einfahren.