FC Schalke 04: Bittere Nachrichten! Geraerts verkündet sie selbst

Die neue Fußball-Saison ist gerade einmal wenige Wochen alt, schon häufen sich beim FC Schalke 04 die schlechten Nachrichten. Obwohl der Saisonstart ordentlich verlief und der Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals erfolgte, gibt es personell einige Probleme für Trainer Karel Geraerts.

Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag (1. September, 13.30 Uhr) gibt es zum einen Fragezeichen bei einigen Profis des FC Schalke 04 und mehrere Ausfälle. Besonders bei einem könnte es vermutlich noch länger dauern.

FC Schalke 04: Bittere Nachrichten vor Köln-Spiel

Als der FC Schalke 04 die Neuzugänge in diesem Sommer vorstellte, gab es bei vielen große Hoffnungen. Einer von ihnen ist Emil Hojlund. Der Bruder von Manchester-United-Star Rasmus Hojlund spielte eine vielversprechende Vorbereitung, auch wenn man ihm noch die Unerfahrenheit anmerkt. Dennoch will der S04 ihn langsam und vorsichtig aufbauen.

Der Schock folgte kurz nach dem Saisonstart: Hojlund verletzte sich, wird den Königsblauen vorerst nicht zur Verfügung stehen. Einige Wochen später gibt es ein Update von S04-Coach Karel Geraerts und die hört sich nicht gut an. Der Däne laboriert noch an Leistenproblemen, die laut Geraerts „mehrere Wochen dauern könnten“, bis er vollständig wieder fit sein könnte.

Auch der Ausfall von Tomas Kalas schmerzt den S04, da der Innenverteidiger in der vergangenen Saison zu den wenigen Leistungsträgern gehöre. Aktuell trainiert er noch individuell und soll sich ebenfalls von seiner Patellasehnenverletzung erholen. Nächste Woche kehrt er erstmals auf den Platz zurück. „Dann müssen wir schauen, was das Knie sagt“, berichtet Geraerts. Gegen Köln wird es definitiv nicht mehr reichen. Erst nach der Länderspielpause wird sich zeigen, wann er wieder einsatzbereit ist.

Schallenberg wieder da, Seguin und Gantenbein noch nicht sicher

Noch fraglich für das Spiel gegen Köln sind Paul Seguin und Adrian Gantenbein, die zuletzt ausfielen. Geraerts gibt immerhin eine zuversichtliche Prognose. „Ich habe ein positives Gefühl, aber wir warten das Abschlusstraining am Samstag ab“, so der Trainer des FC Schalke 04. Ein weiterer Seguin-Ausfall wäre mehr als nur bitter. Auch Gantenbein wird in der Rechtsverteidigung schmerzlich vermisst. Zudem werden auch Bryan Lasme und Aris Bayindir weiterhin fehlen.

Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht: Ron Schallenberg kehrt nach seinem Platzverweis in Nürnberg wieder in die Startelf zurück. „Er ist für mich und das Team ein sehr wichtiger Spieler mit viel Erfahrung“, so der S04-Coach, der offen ließ, ob Schallenberg in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen wird.