FC Schalke 04 – 1. FC Köln: Nach heftigen Ausschreitungen – deutliche Botschaft an die Fans

In der Fußball-Bundesliga beginnt offiziell die Rückrunde der Saison 2022/23. Dabei kommt es auch zum Duell FC Schalke 04 – 1. FC Köln.

Während die vergangenen Partien immer torreich waren, gab es dafür abseits des Platzes unschöne Szenen. Das soll bei der Begegnung FC Schalke 04 – 1. FC Köln am Sonntag (29. Januar, 15.30 Uhr) verhindert werden.

FC Schalke 04 – 1. FC Köln: Heftige Ausschreitungen

Wenn der FC Schalke 04 auf den 1. FC Köln trifft, knallt es leider immer wieder zwischen den beiden Fanlagern. Schließlich hegen die Kölner eine Fanfreundschaft mit Borussia Dortmund, dem Erzrivalen der Königsblauen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu hässlichen Vorfällen. Im August 2011 sollen Köln-Ultras etwa Urin und Kot in gegnerische Fanblöcke geworfen und dabei auch eigene Anhänger beworfen haben.

In der Kölner Innenstadt kam es 2014 zu einer Massenschlägerei zwischen Schalke- und „Effzeh“-Fans. Ein Gelsenkirchener wurde so schwer am Kopf verletzt, dass er zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebte. 2017 kam es nach der Bundesligapartie zu einer heftigen Auseinandersetzung. Zum Ende der Partie im Mai 2021 eskalierte die Situation, als aus einer Gruppe mehrere hundert Personen einzelne Knallkörper zündeten und Polizisten mit Glasflaschen bewarfen.

Damit solche Szenen rund um die Partie am Sonntag in der Veltins-Arena verhindert werden, richtet die Polizei in einem Brief das Wort an die Anhänger der beiden Vereine.

Polizei mit Bitte an Fans

„Liebe Fußballfans, die Bundespolizei und die Polizei Gelsenkirchen heißen Sie in Gelsenkirchen herzlich willkommen. Wir freuen uns mit Ihnen auf einen gelungenen und friedlichen Tag, bei dem der Sport im Vordergrund stehen soll. Unser Auftrag ist es, für eine sichere Veranstaltung zu sorgen. Wir appellieren an Sie: Verhalten Sie sich friedlich und bleiben Sie sportlich!“, heißt es in dem Polizeibrief.

Die Gelsenkirchener Polizei bittet die Anhänger beider Klubs, bei FC Schalke 04 – 1. FC Köln die eigene Mannschaft lautstark und emotional zu supporten, „ohne andere zu diffamieren. Unterlassen Sie das Abbrennen von Pyrotechnik in Zügen, auf Bahnhöfen, im gesamten Stadtgebiet sowie in der Arena. Die Polizei wird jeden Verstoß konsequent verfolgen. Distanzieren Sie sich von Gewalt und Gewalttätern. Gewalt gehört nicht zum Fußball.“

