FC Schalke 04: Jetzt also doch! S04 macht Paukenschlag offiziell

Dieser Schritt hatte sich abgezeichnet, doch so mancher Fan des FC Schalke 04 hatte die leise Hoffnung, dass es doch nichts wird. Jetzt herrscht allerdings Gewissheit: Ex-Sportdirektor Rouven Schröder wechselt tatsächlich nach Leipzig.

Darüber informierte der FC Schalke 04 am Dienstagmorgen (7. März). In einer kurzen Mitteilung gab man die Vertragsauflösung mit Schröder bekannt. Damit ist der Weg zu Max Eberl und RB frei.

FC Schalke 04: Schröder geht nach Leipzig

Völlig überraschend hatte sich Rouven Schröder Ende Oktober von seinem Posten bei den Knappen zurückgezogen. Zuvor hatte er zwei XXL-Umbrüche verantwortet. Einer brachte S04 zurück in die Bundesliga. Der zweite könnte die Knappen letztlich drin halten.

++ Harte Aussagen von Zalazar lassen tief blicken – „Nicht wohl gefühlt“ ++

Von der Nachricht schwer schockiert mussten die Fans sogleich Gerüchte vernehmen, wonach es den 47-Jährigen ausgerechnet zu RB Leipzig ziehen könnte. Der Verein genießt wegen seiner Entstehungsgeschichte nicht den höchsten Stellenwert in Fußballdeutschland. Rund vier Monate später nun fest, dass es tatsächlich so kommt.

Vertrag aufgelöst

„Der FC Schalke 04 und Rouven Schröder gehen ab sofort getrennte Wege. Die Vereinsführung verständigte sich mit dem 47-Jährigen einvernehmlich auf die Auflösung seines Vertrages“ verkündeten die Knappen in einer äußert kurzen Mitteilung.

Zeitgleich bestätigte auch RB Leipzig den Wechsel. Dort wird Schröder zum 1. April seine Arbeit als Sportdirektor aufnehmen. Über eine Ablöse bewahren beide Parteien Stillschweigen. Gerüchten zufolge soll S04 rund 500.000 Euro bekommen.

FC Schalke 04: Fans enttäuscht

Enttäuscht zeigen sich vor allem die Fans der Knappen, auch wenn sich der Wechsel schon seit einigen Wochen angebahnt hatte. Vielfach wird Schröder mit Begriffen wie „Heuchler“ oder pietätloserem überschüttet.

Weiteren Nachrichten für dich:

Und Schröder selbst? Während er sich in der Verabschiedung des FC Schalke 04 nicht selbst äußerte, ist von ihm auf der RB-Website zu lesen: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei RB Leipzig. RBL gehört zu den Top-Vereinen in der Bundesliga und spielt regelmäßig in der Champions League – ich möchte mithelfen, die nächsten Schritte in der Entwicklung des Vereins zu verwirklichen.“