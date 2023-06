FC Schalke 04: Schock-Nachricht – Leistungsträger will unbedingt weg

Bei dieser Nachricht dreht sich den Fans des FC Schalke 04 der Magen um. In den letzten Jahren hatte man mit fehlenden Fanlieblingen und Identifikationsfiguren so seine Probleme. Dann kam unter anderem Rodrigo Zalazar und schoss sich nicht zuletzt mit seinem Aufstiegstor gegen St. Pauli in die Herzen der Fans.

Immer wieder betonte er, wie wohl er sich beim FC Schalke 04 fühle. Zudem besitzt er einen Vertrag bis 2026. Selbst nach dem Abstieg schien es nicht so, als würde er die Knappen verlassen – bis jetzt.

FC Schalke 04: Zalazar will wohl weg

Denn nun taucht ein Bericht der „Sport Bild“ auf, wonach der Uruguayer S04 verlassen will! Es sei nahezu ausgeschlossen, dass Zalazar seinen noch drei Jahre geltenden Vertrag erfüllen werde.

Der Grund: Für ihn sei es „kaum vorstellbar“ erneut in der 2. Liga zu spielen. Zalazar will erstklassig bleiben – und scheint dafür wohl auch das ein oder andere Angebot aus Europa vorliegen zu haben. Dagegen kommt der FC Schalke 04 nicht an.

Angebote aus mehreren Ländern

So hätten unter anderem der FC Turin aus der italienischen Serie A den Mittelfeldkünstler auf dem Zettel. Genauso soll es beim FC Villarreal aus Spanien aussehen. „La Liga“ wäre sicherlich ein attraktives Ziel für den Noch-Knappen.

Etwas exotischer wäre da schon ein Wechsel nach Brasilien – aber als gebürtiger Südamerikaner natürlich nicht ausgeschlossen. So soll auch Palmeiras Sao Paulo interessiert an einer Verpflichtung sein.

FC Schalke 04: Knackpunkt Ablöse

Ein Abgang würde die sportliche Planung des Klubs treffen, denn Zalazar ist fest als erneuter Aufstiegsheld eingeplant. Allerdings haben die Bosse um Peter Knäbel und Andre Hechelmann wohl eine Schmerzgrenze.

Diese soll zwischen drei und fünf Millionen Euro liegen und könnte dem FC Schalke 04 damit wichtige Kohle einbringen. Ausgang der Saga: Derzeit gänzlich offen.