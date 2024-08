FC Schalke 04 schaut bei Zalazar ganz genau hin – plötzlich winkt ein Millionen-Regen

Plötzlich ist der Name Zalazar beim FC Schalke 04 wieder in aller Munde! Seit die ersten Gerüchte um einen Transfer von Mauro Zalazar die Runde machten, gerieten die Fans schon wieder ins Schwärmen. Denn Mauro ist der kleine Bruder eines gewissen Rodrigo Zalazar (hier mehr zu dem Gerücht lesen).

Der war in seinen zwei Jahren als Spieler des FC Schalke 04 bekanntermaßen Publikumsliebling. Der Abschied fiel den Fans schwer. Doch ein Blick auf den Uruguayer könnte sich aktuell lohnen. Denn den Knappen könnte ein nachträglicher Geldregen zustehen.

FC Schalke 04: Rodrigo Zalazar dreht auf

Als Leihe zum Aufstiegshelden geworden, als fester Spieler einer der kleinen Lichtblicke beim direkten Wiederabstieg. Vor einem Jahr war für den Mittelfeldspieler schon wieder Schluss auf Schalke. Den erneuten Gang in die zweite Liga wollte er sich nicht antun. Stattdessen wechselte Zalazar nach Braga.

Fünf Millionen Euro plus Bonus-Zahlungen überwiesen die Portugiesen und dürften mittlerweile mehr als froh sein, diese Summe bezahlt zu haben. Mit zumindest 18 Scorerpunkten über alle Wettbewerbe hinweg lieferte der Ex-Spieler des FC Schalke 04 eine solide Debüt-Saison ab. Aber jetzt dreht er so richtig auf.

Nach nur sechs Pflichtspielen in dieser Saison hat der Mittelfeldspieler bereits ein Drittel der Scorerpunkte der ganzen letzten Saison gesammelt. Mit zwei Toren und zwei Assists sorgte er für den Einzug Bragas in die Europa-League-Playoffs. In der Liga gelang ihm an den ersten beiden Spieltagen jeweils ein Assist.

Marktwert steigt, S04 jubelt

Das macht sich auch in Sachen Marktwert bemerkbar. Taxierte dieser bei seinem S04-Abgang noch bei vier Millionen Euro, ist er mittlerweile auf zwölf Millionen angestiegen. Und das könnte für Schalke Gold wert sein!

Warum? Dem Vernehmen nach sollen sich die Knappen damals eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. So berichtete es im vergangenen Sommer die „Sport Bild“. Demnach würden die Königsblauen mit zehn Prozent am Gewinn beteiligt, den Braga mit Zalazar erzielt. Bedeutet: Verkauft Braga den Spieler für 15 Millionen Euro (also mit zehn Millionen Euro Gewinn im Vergleich zum Kaufpreis) steht dem FC Schalke 04 eine Million Euro zu.

Behält Zalazar seine beeindruckende Frühform der Saison bei, kann man sich sicher sein, dass der Marktwert noch weiter steigt und die Interessenten mehr werden. Greift beispielsweise ein kaufwütiger englischer Verein irgendwann tief in die Tasche, macht das auch die Knappen froh.