Max Meyer am Boden zerstört – Rückkehr-Traum geplatzt

Mehr und mehr entwickelt sich Max Meyer zum Weltenbummler. In Deutschland war er, in England, der Türkei, Dänemark und der Schweiz. In dieser Saison suchte er sich ein neues Ziel: Zypern. Dort unterschrieb er bei Apoel Nikosia.

Kaum ist die Saison angelaufen, erlebt Max Meyer mit seinem neuen Verein gleich die erste Enttäuschung. Am Dienstagabend (13. August) trat er mit Apoel in der Champions-League-Qualifikation an. Doch eine Rückkehr in die Königsklasse wird es erstmal nicht geben.

Max Meyer spielt international

Als zyprischer Meister qualifizierte sich Nikosia einmal mehr für die Qualifikationsrunden der Champions League. Der Klub griff in der zweiten von insgesamt vier Runden ein, traf zunächst auf den FC Petrocub Hincesti aus Moldawien an. Mit 1:0 und 1:1 meisterte man die Aufgabe.

Max Meyer, der Anfang Juli in Nikosia unterschrieben hatte, kam in beiden Spielen jeweils zu Kurzeinsätzen. Das sollte sich in der nächsten Runde jedoch ändern. Doch der gewünschte Erfolg blieb aus.

Nikosia fliegt raus

In der dritten Quali-Runde ging es jetzt gegen Slovan Bratislava aus der Slowakei. Im Hinspiel beorderte Trainer David Gallego Meyer in die Startformation. Doch Bratislava erwies sich als zu stark und gewann mit 2:0. Eine ordentliche Hypothek für das Rückspiel.

Dieses fand am Dienstagabend (13. August) statt. Zwar verlor Nikosia dieses Mal nicht, das 0:0 war allerdings zu wenig, um weiterzukommen. Zu allem Überfluss erwies Radosav Petrovic seiner Mannschaft auch noch einen Bärendienst, als er in der zweiten Halbzeit vom Platz flog. Meyer war kurz zuvor von der Bank gekommen, konnte aber keinen Treffer beisteuern. Damit platzte sein Traum von der Rückkehr nach neun Jahren in die Champions League.

Max Meyer: Europa-League das nächste Ziel

Aus ist es mit den europäischen Träumen damit aber noch nicht für die Zyprer. Zwar geht es nicht mehr in der Champions-League-Quali weiter, dafür rutscht das Team aber in die Play-Off-Runde um die Europa League. Mit einem Sieg schafft man es hier in die Gruppenphase.

Und wenn das auch nicht gelingt? Dann spielt Max Meyer kommende Saison trotzdem international – dank der Conference League. Wer in den Play-Offs der Europa League verliert, der rückt dort direkt in die Gruppenphase.