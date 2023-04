FC Schalke 04: Erst fliegt er, dann trifft er! Leihspieler erlebt puren Wahnsinn

Was für eine Achterbahn für den Noch-Schalker Reinhold Ranftl! Beim 3:3 gegen den österreichischen Dauermeister Red Bull Salzburg stand der 31-Jährige einmal mehr im Mittelpunkt.

Reinhold Ranftl, aktuell vom FC Schalke 04 an Austria Wien ausgeliehen, sah erst die Gelb-Rote Karte, schoss dann aber doch noch ein Tor – alles möglich dank dem Videobeweis.

FC Schalke 04: Achterbahnfahrt für Ranftl

Aber mal ganz von vorne: Am Sonntag war Austria Wien zu Gast in Salzburg. Schon nach 40 Minuten lagen die Hausherren durch die Treffer von Oscar Gloukh und Benjamin Sesko mit 2:0 in Front. Kurz nach der Pause schlug Austria zurück: Haris Tabakovic traf zum 1:2.

Dann kam der Auftritt von Reinhold Ranftl. In der 66. Minute sah er die erste Gelbe Karte für ein Foul. In der 71. Minute kam der Noch-Schalker dann im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca entschied auf Schwalbe und zeigte folglich die Gelb-Rote Karte. Doch dann schaltete sich der VAR ein. Der Platzverweis wurde zurückgenommen, aber einen Elfmeter gab es auch nicht.

Wenige Minuten später der nächste Auftritt von Ranftl: Nikola Dovedan spielte einen Ball in den Strafraum, wo Ranftl am langen Pfosten lauerte und zum 2:2 einschob. Doch damit nicht genug. Dovedan erzielte in der 80. Minute sogar die 3:2-Führung. Sesko setzte dem Wahnsinn dann die Krone auf: Er traf in der Nachspielzeit nach einem strittigen Elfmeter zum 3:3-Endstand.

So geht’s für Ranftl bei Schalke weiter

Ob Ranftl auch in der kommenden Saison in Wien spielt, ist noch nicht entschieden. Im Sommer läuft seine Leihe aus, sein Vertrag bei Schalke geht noch bis 2024. Allerdings besitzt Austria Wien eine Kaufoption und will diese wohl auch ziehen.

„Reinhold Ranftl wird nicht nur aufgrund seiner sportlichen, sondern auch ganz besonders wegen seiner menschlichen Qualitäten von allen sehr geschätzt“, so Sportdirektor Manuel Ortlechner vor kurzem. Er bestätigte: „Man weiß, was man aneinander hat und kann sich das natürlich vorstellen. Wir sind im Austausch mit Schalke und seinem Management, können momentan aber nicht mehr dazu berichten.“