FC Schalke 04: Paukenschlag bei der Konkurrenz! S04-Fans zittern schon

Und schon hat es den Nächsten getroffen! Nachdem bereits der FC Schalke 04 einen Trainerwechsel vorgenommen hat, gibt es auch bei anderen Konkurrenzen die ersten Entlassungen. Greuther Fürth beispielsweise machte es vor dem 4:3-Sieg gegen S04.

Nun hat der nächste Konkurrent den Trainer rausgeworfen – und das ebenfalls kurz vor der Partie gegen den FC Schalke 04. Die S04-Anhänger zittern schon vor einem möglichen Trainereffekt.

FC Schalke 04: Trainer-Beben bei der Konkurrenz

Die nächste Trainer-Entlassung in der 2. Bundesliga! Der SSV Jahn Regensburg hat die Reißleine gezogen und Trainer Joe Enochs nach der 3:8-Klatsche beim 1. FC Nürnberg rausgeworfen. Das verkündete der Klub am Sonntag (27. Oktober) genau zwei Wochen vor der Partie gegen den FC Schalke 04.

Regensburg ist nach zehn Spieltagen abgeschlagener Tabellenletzter mit nur vier Zählern. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt aktuell drei Zähler. Mit 30 Gegentoren hat der SSV zudem die schlechteste Abwehr der gesamten Liga und mit vier Treffern die schwächste Offensive.

„Die gemeinsame Trennung fällt uns und mir persönlich wirklich sehr schwer“, so Sportchef Achim Beierlorzer. „Nach dem bislang nicht zufriedenstellenden Saisonverlauf haben Joe und ich uns nach dem Spiel am vergangenen Freitag in Nürnberg sehr offen, direkt, sachlich und respektvoll ausgetauscht und sind gemeinsam zum Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Leider haben in den vergangenen Wochen die erhofften Ergebnisse gefehlt, weshalb wir in der Mannschaft einen neuen Impuls setzen müssen.“

S04-Fans zittern schon vor Trainereffekt

Nun wird bis auf Weiteres Co-Trainer Andreas Patz das Training der Profi-Mannschaft übernehmen. „Er wird die Mannschaft gemeinsam mit seinem Trainerteam um Philipp Tschauner, Oliver Seitz und Christoph Rezler auf das Pokal-Heimspiel am Dienstag gegen die SpVgg Greuther Fürth vorbereiten“, so der Verein. Ob er auch gegen den FC Schalke 04 auf der Trainerbank sitzen wird, ist unklar.

Wie schon bei Fürth zittern die Anhänger der Königsblauen hier vor einem Trainereffekt. Die SpVgg hatte nämlich wenige Tage vor dem Duell auf Schalke den Trainer entlassen und konnte mit einem Interimstrainer den Revierklub mit 4:3 düpieren.