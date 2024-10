FC Schalke 04: Fan-Wut wird immer größer – van Wonderen reagiert deutlich

Das war nichts – schon wieder! Der FC Schalke 04 wird im eigenen Stadion von der SpVgg Greuther Fürth vorgeführt und verliert auch das zweite Spiel unter dem neuen Coach Kees van Wonderen.

Der nächste Tiefpunkt: Die Fans des FC Schalke 04 stellten irgendwann sogar den Support komplett ein. Es herrschte fast schon eine gespenstische Stille in der Veltins-Arena. Nach der Partie äußerte sich van Wonderen deutlich dazu.

FC Schalke 04: Fans stellen Support ein

Es fühlt sich fast schon wie eine Wiederholung aus der vergangenen Saison an. Die Mannschaft des FC Schalke 04 enttäuscht komplett und die eigenen Fans haben genug. Als der FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth das 1:3 kassierte, hörten die Anhänger mit den Gesängen und Anfeuerungsrufen auf. Zu schwach war wieder einmal die Leistung des S04-Teams.

Auch interessant: FC Schalke 04 kassiert nächste Pleite – SIE machen Hoffnung

Nach dem Seitenwechsel gab es kurz wieder Support, doch als das 1:4 fiel, war es das endgültig. Die Ultras rollten sogar die Fahnen und Banner ein, viele Fans verließen schon früh die Arena.

„Das ist komplett verständlich. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Schalke-Spiel so läuft“, sagte van Wonderen nach dem Spiel. Der Niederländer ergänzte: „Wenn wir gegen Fürth spielen, nicht gut verteidigen und die Offensive nicht gut ist, dann ist es logisch, dass die Fans enttäuscht sind. Das müssen wir hinnehmen und es professionell sehen.“

„Kommen da nur zusammen raus“

Der Trainer des FC Schalke 04 nahm dabei aber auch seine Mannschaft in Schutz. „Die Spieler haben versucht, ihr Bestes zu geben, auch wenn ihnen das nicht gelungen ist“, so der Holländer, der anschließend eine deutliche Ansage machte: „Wir müssen weitermachen. Die Fans wissen, dass wir Schalker alle zusammen in dieser Situation sind. Und dass wir da nur zusammen rauskommen können.“

Mehr Nachrichten für dich:

Jetzt liege es an Paul Seguin und Co., für eine Wiedergutmachung zu sorgen. „Das honorieren die Fans dann. Sie würden Schalke nie im Stich lassen“, betonte van Wonderen.

Die Möglichkeit dazu haben die Schalker entweder im Pokal am Dienstag (29. Oktober, 18 Uhr) gegen den FC Augsburg oder viel wichtiger in der Liga am kommenden Freitag (1. November, 18.30 Uhr), dann gegen den SSV Ulm.