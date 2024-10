FC Schalke 04: Stichelei gegen Ben Manga? Drexler sorgt nach Fürth-Pleite für Aufregung

Beim FC Schalke 04 wird der Ton immer rauer. Verständlich, wenn der Traditionsverein gegen Greuther Fürth eine heftige 3:4-Pleite im EIGENEN Stadion kassiert. Die Reaktion der Fans war dementsprechend deutlich, als sie irgendwann den Support komplett einstellten.

Nach der Partie wurde dann auch Kaderplaner Ben Manga deutlich. Er kritisierte die eigene Mannschaft und erklärte, dass ihm Spieler wie Ex-Bundesliga-Star Arturo Vidal fehlten. Dann sorgte ausgerechnet Dominick Drexler, der vom FC Schalke 04 suspendiert wurde, nach diesen Aussagen für Aufregung.

FC Schalke 04: Ben Manga will mehr Vidals bei S04

Mit 24 Gegentoren hat der FC Schalke 04 die aktuell zweitschlechteste Abwehr der 2. Bundesliga. Nur Schlusslicht Jahn Regensburg hat noch mehr kassiert. Dass er mit der Leistung des S04 nach der 3:4-Blamage gegen Fürth nicht zufrieden war, zeigte Ben Manga deutlich.

„Eine Erklärung habe ich so schnell nach dem Spiel auch nicht. Gerade in der ersten Halbzeit war es schlecht“, so der Kaderplaner. Vor allem bei den Aktionen gegen den Ball tat sich der Revierklub schwer. Manga meint: „Jetzt gerade, wo es brennt, kann man es bestimmt bejahen. Anführer sind die, die vorangehen, wenn es nicht funktioniert. Und da fehlen die Arturo Vidals, die die Gier mitbringen. Es kann nicht sein, dass die 18-Jährigen das Ding hier leiten.“ Manga meint hiermit Taylan Bulut und Max Grüger, die immerhin etwas Hoffnung machen.

Der S04 braucht also Vidals in der Mannschaft. Hier kommt plötzlich Dominick Drexler ins Spiel. Wer ihn nicht mehr kennt: Der Mittelfeldspieler ist aktuell suspendiert, wird wohl nicht mehr für die Schalker auflaufen. Auf Instagram sorgte er jetzt für Aufregung – auch wenn er selbst nichts gepostet hat.

Stichelei gegen Ben Manga?

Drexler ist nämlich in einer Instagram-Story von Christoph Kramer zu sehen, wie er ein Trikot von Arturo Vidal aus seiner Zeit beim FC Barcelona trägt. Dazu hängt Kramer noch eine Krone an das Trikot des Ex-Bundesliga-Stars. Ist das etwa ein kleiner Seitenhieb an den Kaderplaner des FC Schalke 04 oder war das nur Zufall? Die Story wurde nämlich nur kurz nach dem Fürth-Spiel gepostet.

Die S04-Fans in den sozialen Netzwerken sind sich aber sicher: So einer wie Drexler würde der Mannschaft jetzt guttun. „Er wäre der Typ, der uns aktuell helfen würde“, ist ein Kommentar, dem viele Anhänger zustimmen. Doch dass Drexler je wieder für Königsblau spielen wird, ist wohl mehr als nur unwahrscheinlich.

Der 34-Jährige ist seit April suspendiert. Das wird auch unter Kees van Wonderen bleiben. Das wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge vom Verein entschieden. Die Frage nach einer möglichen Begnadigung war aufgekommen, weil die Entscheidung damals von Ex-Coach Karel Geraerts getroffen und begründet wurde: „Dominick hat sich zuletzt über die Mannschaft gestellt. Ich habe deshalb die Entscheidung getroffen, dass Dominick bis auf Weiteres Teil der U23 ist“, sagte der Belgier damals, nachdem Drexler unter anderem in der Kabine einen Shake an die Wand geworfen haben soll. Auch Ben Manga hatte im April bereits betont: „Die Tür ist zu.“ Dabei wird es wohl auch bleiben.