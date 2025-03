FC Schalke 04: Raul, der Retter? Erster Widerstand wird laut!

Diese Nachricht schlug im Umfeld des FC Schalke 04 ein wie eine Bombe. Angeblich könnte es im Sommer so weit sein: die Rückkehr von Raul (DER Westen berichtete). Davon träumen die Fans quasi seit der ehemalige Weltklasse-Stürmer 2018 seiner Trainerkarriere begann.

Raul und der FC Schalke 04 – da werden sofort Erinnerungen an deutlich bessere Zeiten wach. Zwei Jahre spielte der Spanier in Gelsenkirchen und wurde in Rekordzeit zur Legende. Und trotzdem sind nicht alle, die es mit dem S04 halten, von einer Rückkehr überzeugt.

FC Schalke 04: Alte Probleme mit Raul?

„Ich glaube, es würde nur Unruhe reinbringen, wenn man sagen würde ‚Kees muss weg, dafür kommt Raul'“– diese deutliche These formuliert jetzt ein anderes Schalker Urgestein. Im YouTube-Format „Fußball Legenden Talk“ zeigt sich Rüdiger Abramczik nicht gänzlich begeistert von einer Raul-Rückkehr ans Berger Feld.

Neben der Unruhe, die diese Entscheidung in der aktuellen Situation mit sich bringen würde, fürchtet er ein anderes Problem. Ein Problem, das bereits unter Kees van Wonderen Thema beim FC Schalke 04 war: Sprachbarrieren.

Abramczik sei „kein Gegner gegen Raul“, aber: „Er spricht kein Wort Deutsch, das ist auch schon wieder ein kleines Problem.“ Zudem sagt der ehemalige Schalke-Spieler über den Spanier: „Man kann nicht immer nur Englisch reden – ich weiß nicht mal, ob er Englisch redet. Auf jeden Fall hätte man da auch schon wieder ein kleines Problem.“

Sprach-Diskussion bei Vorgängern

Das Thema Sprache erwischte auch schon den aktuellen Trainer Kees van Wonderen. Zunächst, so war zu hören, kommunizierte er in der Kabine ausschließlich auf Deutsch. Das sorgte angeblich bei manchen Spielern wie Felipe Sanchez oder Moussa Sylla, die kaum ein Wort Deutsch sprachen, für Unzufriedenheit. Van Wonderen lenkte ein, hält seitdem Ansprachen auch auf Englisch.

Und auch seinen Vorgänger Karel Geraerts erwischte es einst schon. Auch ihm schlug im Umfeld des FC Schalke 04 zunächst Skepsis entgegen, weil er kaum Deutsch beherrschte. Nach einigen Monaten hatte er der Belgier dieses Thema behoben. Geholfen hatte es wegen des ausbleibenden sportlichen Erfolgs trotzdem nicht.