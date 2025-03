FC Schalke 04 verkündet Deal! Fans dürfen sich freuen

Mehr denn je ist der FC Schalke 04 derzeit auf der Suche nach Stabilität. Die Mannschaft schwankt auch in der 2. Liga regelmäßig. Wann man überhaupt mal wieder um den anvisierten Aufstieg mitspielen kann, ist völlig unklar.

Umso wichtiger ist es für den FC Schalke 04, langfristig zahlende Sponsoren an der Seite zu haben. Wenn die TV-Einnahmen durch Misserfolg immer weiter sinken, ist man auf dieses Geld noch mehr angewiesen. Mit einem Partner verlängert S04 jetzt – davon sollen auch die Fans profitieren.

Obwohl die Mannschaft in den letzten Jahren viel zu selten Anlass dazu gegeben hat, besuchen die S04-Fans noch immer jedes Spiel in starker Zahl. Die Spiele in der Veltins-Arena sind ausverkauft und auswärts reisen auch mal 20.000 Anhänger mit nach Berlin. Bedeutet auch: Der Ticketverkauf und Ticketshop sind auf Schalke ganz wichtige Themen.

Diesen nimmt man sich auch in der Zukunft gemeinsam mit der Firma „Vivenu“ an. Bereits 2021 vereinbarten Verein und Unternehmen eine strategische Partnerschaft, die jetzt intensiviert wird. Wie der FC Schalke 04 mitteilte, hat man jetzt eine Sponsoren-Vereinbarung bis 2031 unterschrieben.

Neurungen für Fans sollen kommen

Man wolle mit „Vivenu“, das seinen Sitz in Düsseldorf hat, enger zusammenrücken, um allen Fans der Königsblauen weitere Vorteile zu bieten. Tickets für ein Fußballspiel des S04 hätten nicht nur die Bedeutung des bloßen Zugangs zum Stadion, sagt Vorstandsboss Matthias Tillmann. „Sie sind Ausdruck der Unterstützung, Zugehörigkeit und Verbundenheit zu unserem Verein“, so Tillmann.

Deshalb wolle man den Fans des FC Schalke 04 künftig weitere Vorteile bieten. „Von der Einführung der digitalen Dauerkarte, die eine vereinfachte Selbstverwaltung und Weitergabe von Tickets ermöglicht, über den Ausbau der Ticketbörse, die zukünftig bis kurz vor Anstoßzeit geöffnet haben wird, bis hin zu einer verbesserten Zugangskontrolle vor der Arena […] werden die Vorteile für alle Schalker sehr vielfältig sein“, verspricht der Verein.