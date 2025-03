FC Schalke 04: Bittere Absage an Talent! Van Wonderen mit deutlichen Worten

Er galt als eines der neuen großen Juwelen beim FC Schalke 04! Doch bisher ist das Deutschland-Abenteuer von Felipe Sanchez ein einziger Graus. Seit er im Oktober vergangenen Jahres mit Gelb-Rot vom Platz flog, hat Kees van Wonderen nicht mehr auf ihn gesetzt.

Dabei war Sanchez einer von Ben Mangas Wunschspielern im vergangenen Sommern. Doch in seiner Entwicklung hinkt der 20-Jährige offenbar noch etwas hinterher. Van Wonderen gibt nun ein Update zum Spieler des FC Schalke 04 – doch überzeugend klingt das nicht.

FC Schalke 04: Sanchez außen vor

Auf gerade einmal vier Zweitligaeinsätze bringt es Sanchez seit seinem Wechsel im Sommer. Dabei sah es insbesondere nach dem Trainer-Wechsel zu Kees van Wonderen zunächst gut aus. Gegen Hannover und Fürth durfte der Argentinier von Beginn an ran. Gegen Fürth kassierte er dann jedoch einen Platzverweis und kam anschließend nicht mehr zum Einsatz.

Stattdessen baut Schalke-Trainer van Wonderen auf die Dienste von Marcin Kaminski, Ron Schallenberg und Thomas Kalas. Auch anhaltende Kritik an Kaminski und Kalas konnten ihn bisher nicht dazu umstimmen, dem Youngster wieder eine Chance zu geben. Auch vor dem Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC Berlin wirkt es nicht so, als würde sich das ändern.

„Soll sich in vielen Bereichen verbessern“

So bekam van Wonderen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel die Frage gestellt, wie nah Sanchez an der Startelf sei. Zunächst verwies der Niederländer darauf, dass es im Kader derzeit viel Konkurrenz gebe und sich Sanchez in einem Konkurrenzkampf mit Kaminski befinde.

„Das sind zwei unterschiedliche Spieler mit unterschiedlichen Qualitäten“, so der S04-Coach. Zu Beginn seiner Schalke-Zeit habe er auf Sanchez gesetzt, jetzt eben auf Kaminski. „Ich glaube, es ist deutlich, was gerade der Unterschied ist“, erklärte van Wonderen – ließ aber offen, was er genau meinte.

Über Sanchez sagte er dann noch: „Wir arbeiten jeden Tag, um ihn zu verbessern, was er auch selbst will. Er soll sich in vielen Bereichen verbessern, damit er bereit ist, zu übernehmen, wenn die Möglichkeit kommt.“ Doch wann diese Möglichkeit beim FC Schalke 04 kommen könnte, lässt van Wonderen offen. Nach einem Sanchez-Einsatz riecht es derzeit nicht.