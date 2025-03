FC Schalke 04 zu drastischer Reaktion gezwungen! „Verurteilen jegliche Form“

Eine nette Geste, die unschöne Reaktionen nach sich zieht! Die Partie des FC Schalke 04 gegen Hannover war erst wenige Minuten alt, da unterbrach der Schiedsrichter sie schon wieder. Die kurze Pause nutzen die muslimischen Spieler auf dem Feld zum Fastenbrechen (hier mehr dazu lesen).

Auf die Unterbrechung hatten sich Vereine und Schiedsrichter im Vorfeld der Partie verständigt. Als der FC Schalke 04 seine Fans in den sozialen Netzwerken darüber jedoch aufklärte, hagelte es auch zahlreiche ekelige Kommentare. Der Klub reagiert erneut.

FC Schalke 04 positioniert sich klar

Während des Fastenmonats Ramadan verzichten Millionen gläubige Muslime auf der ganzen Welt während der Sonnenstunden auf jegliche Nahrungszunahme. Erst wenn die Sonne untergeht, essen und trinken sie wieder. Weil das Freitagabendspiel genau in die Zeit des Sonnenuntergangs fiel, wollten man den betroffenen Spielern entgegenkommen.

Doch das fanden offenbar nicht alle Zuschauer gut. Denn während viele Fans die Unterbrechungsgeste lobten, fanden sich in den sozialen Netzwerken auch einige nicht so schöne Kommentare wieder – insbesondere unter dem Post in dem der FC Schalke 04 die Hintergründe der kurzen Pause erklärte.

„Wir haben unter diesem Post vermehrt beleidigende und verachtende Kommentare festgestellt. Wir sehen das“, schreibt S04 in einem weiteren Post daher. „An die Hater: Wir sind ein weltoffener Verein, stehen für Toleranz und verurteilen jegliche Form von Diskriminierung!“

Fans loben Schalke

Eine klare Positionierung, weil manche es für angebracht halten, andere Personen wegen ihrer Religion und Gewohnheiten zu verachten. Die klare Reaktion der Knappen bringt dem Verein viel Zuspruch von seinen Fans ein.

„Starkes Statement. Hier offenbaren sich halt die ‚Schalker‘ aka Idioten, die mit einer 15-sekündigen Unterbrechung nicht klarkommen“, schreibt einer beispielsweise. „Kompliment für eure klare Kommunikation, auch in den Kommentaren. Immer wieder stabil“, lobt ein anderer.

Bereits unter dem Posting, das die vielen negativen Kommentare anzog, hatte der FC Schalke sich vielen der beleidigenden Kommentare direkt entgegengestellt und damit gezeigt: So etwas wird bei uns nicht toleriert.