Schalke – Hannover: Schiedsrichter unterbricht Partie plötzlich – aus diesem Grund

Auftakt in den 26. Spieltag der 2. Bundesliga! Am Freitagabend (14. März) empfing der FC Schalke 04 die Mannschaft aus Hannover. Gegen die 96 hofften die Königsblauen auf den dritten Sieg in Folge.

Die ersten Minuten der Partie zwischen Schalke und Hannover verliefen allerdings ruhig, ohne Chancen oder gar Tore. Obwohl es noch keine große Action gab, unterbrach der Schiedsrichter plötzlich die Partie – aus einem bestimmten Grund.

Schalke – Hannover: Spieler eilen zur Seitenlinie

Als der Pfiff des Unparteiischen ertönte, eilten Schalkes Mehmet Aydin und Pape Meissa Ba an die Seitenlinie. Dort warteten bereits Betreuer auf die beiden. Aydin und Ba wurden mit Shakes zum Trinken und unter anderem Bananen zum Essen versorgt. Hintergrund ist der muslimische Fastenmonat Ramadan.

Der dauert vom Ende Februar bis Ende März an. Gläubige Muslime essen und trinken in dieser Zeit nur vor und nach Sonnenuntergang. Tagsüber verzichten sie auf Nahrungsaufnahme. Weil sich das gerade bei Profi-Sportlern auch auf die Leistungsfähigkeit auswirken kann, kam Schiedsrichter Richard Hempel den Spielern bei Schalke gegen Hannover entgegen.

Die Unterbrechung fand genau zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs statt, sodass die betroffenen Spieler sich schnellstmöglich stärken konnten. Auch auf der Bank nutzen Spieler den Moment für eine kleine Stärkung.

Schalke-Führung nach kurzer Pause

„Beide Teams sowie das Schiedsrichtergespann hatten sich im Vorfeld des Spiels darauf verständigt, eine kleine Pause einzulegen, in der die Spieler, die fasten, trinken und Essen zu sich nehmen können“, teilte Schalke derweil auf „X“ mit. Denn vorgeschrieben ist die Pause nicht.

In der Folge zeigten sich die Knappen auf dem Feld spielbestimmend und konnten sich Mitte der ersten Hälfte sogar mit dem Führungstreffer belohnen. Kenan Karaman trieb den Ball durchs Mittelfeld und passte diesen schließlich raus auf Mehmet Aydin. Frisch gestärkt fand seine Flanke Christopher Antwi-Adjei, der den Ball über die Linie drückte.