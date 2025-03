Schalke-Tiefschlag gegen Hannover 96! Ausgerechnet Karius im Mittelpunkt

Erst konnten Schalke 04 lange keine zwei Spiele in Folge gewinnen. Dann sah es plötzlich so aus, als würde gegen Hannover 96 gleich der dritte Erfolg in Serie gelingen. Doch innerhalb von Sekunden rissen sich die Knappen die mühsame Arbeit selbst wieder ein.

In der Schlussphase zwischen dem FC Schalke 04 und Hannover 96 entglitt den Knappen das Spiel gänzlich. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ausgerechnet Loris Karius unterlief ein bitterer Patzer, der die Niederlage besiegelte.

FC Schalke 04 wirft Sieg weg

Knapp 70 Minuten hatten die Knappen vor heimischen Publikum geführt. Christopher Antwi-Adjei hatte S04 nach einer Flanke von Mehmet Aydin in Führung gebracht. Anschließend plätscherte das Spiel vor sich hin, große Aufregung kam nur selten auf.

Das änderte sich gut fünf Minuten vor Abpfiff komplett. Zunächst grätschte Tobias Mohr einen Ball nur unzureichend weg. Lars Gindorf übernahm und zog ab. Sein abgefälschter Schuss klatschte an die Latte und von dort vor die Füße von Jannik Rochelt. Der staubte zum Ausgleich ab.

Karius-Patzer schockt Knappen

Doch für Schalke kam es Sekunden später noch dicker. Nach einer 96-Ecke faustete Loris Karius im Strafraum am Ball vorbei. Havard Nielsen bedankte sich und köpfte zum 1:2 aus S04-Sicht ein!

Ausgerechnet Karius – der Winterzugang hatte die Veltins-Arena noch vor zwei Wochen in ein Tollhaus verwandelt. Bei seinem Premieren-Spiel für die Knappen hatte er gegen Münster mit spektakulären Paraden den Sieg gerettet. Gegen Hertha blieb er dann auch dank des Unvermögens des Gegners mit weißer Weste. Beim Heimspiel gegen Hannover gab es dann gleich das erste Gegentor, den ersten Patzer und die erste Niederlage.

Schalke bleibt im grauen Mittelfeld

Mit einem Sieg hätten die Knappen endlich mal wieder an die obere Tabellenhälfte anklopfen können. So bleibt man allerdings im grauen Mittelfeld der Liga gefangen und geht mit negativen Gedanken in die kommende Länderspielpause.