FC Schalke 04: Neue Hoffnung? Muslic-Aussagen lassen Fans aufhorchen

Seit Samstag (31. Mai) herrscht Gewissheit: Der FC Schalke 04 hat mit Miron Muslic seinen neuen Cheftrainer gefunden. Der 42-jährige Österreicher wird ab sofort an der Seitenlinie des Pottklubs stehen. Doch auf was können sich die S04-Fans einstellen?

Die Knappen-Anhänger haben sich schon vor seinem Amtsantritt intensiv mit seiner Spielphilosophie beschäftigt. Dabei fiel schnell auf: Mursic lässt aus einer kompakten Defensiven intensiven Pressingfußball spielen. Doch es scheint, als würde er seine Ideen etwas an den FC Schalke 04 anpassen.

FC Schalke 04: Muslic reißt grobe Spielidee an

Als die Meldung durchsickerte, dass Mursic neuer Schalke-Trainer werden soll, waren die Reaktionen der S04-Fans nicht allzu positiv. Sie hatten sich schon auf einen offensiven Trainer wie Lukas Kwasniok oder Christian Titz gefreut, mit Muslic sollte nun jedoch das Gegenteil kommen: Viel defensiv, viele lange Bälle, viel Pressing. Doch die ersten Worte des neuen S04-Trainers hören sich ganz anders an.

„Wir haben eine ganz klare Idee, wie wir als Schalke spielen wollen, wie wir auftreten, sobald wir das königsblaue Trikot anhaben: Begeisternd, offensiv, wir wollen die Leute einfach mitnehmen. Wissend, dass wenn wir das Trikot tragen, wir einhundert Prozent geben. Egal ob hier zu Hause oder bei Auswärtsspielen“, so Muslic in seinem ersten Interview gegenüber den Vereinsmedien.

Diese Aussagen hören sich anders an als das, was viele S04-Fans erwartet haben. Muslic möchte – laut seinen ersten Worten – so spielen lassen, wie es sich die Knappen-Anhänger seit Jahren wünschen. Denn in den letzten Jahren war von offensiven Ideen nicht allzu viel zu sehen.

Taktik-Revolution auf Schalke?

Vor allem unter Ex-Trainer Kees van Wonderen fehlte es nahezu gänzlich an offensiven Ideen und einem klaren Konzept, wie das Team den Weg zum gegnerischen Tor finden und erfolgreich sein soll. Wird das unter Muslic anders? Fakt ist: Mit seinen ersten Aussagen hat er die S04-Fans schonmal ein Stück weit auf seine Seite gezogen. „Das hört sich gut an. Bleibt zu hoffen, dass er den Worten Taten folgen lässt“, schreibt ein Fan bei „X“.

„Mit seinem Auftreten sammelt er schon Pluspunkte. Er wirkt selbstbewusst und bestimmt“, so ein anderer S04-Anhänger. Aus S04-Sicht bleibt nur zu hoffen, dass er mehr Erfolg hat als seine Vorgänger.