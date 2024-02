Irres Gerücht aus dem Nichts! Hammer um Ex-Schalke-Trainer bahnt sich an

DAS wäre einfach nur irre – und wohl ein echter Hammer! Ein ehemaliger Trainer des FC Schalke 04 könnte schon bald Trainer des FC Barcelona werden.

Der FC Barcelona braucht ab Sommer einen neuen Coach. Xavi (44) macht Schluss! Jetzt ist plötzlich ein Ex-FC-Schalke-04-Trainer im Gespräch: Ralf Rangnick! Der 65-Jährige trainiert aktuell die österreichische Nationalmannschaft.

Vertrag in Österreich läuft noch bis 2026

Wie die spanische „Sport“ berichtet, hält Barça-Boss Joan Laporta viel von Rangnick, der aktuell einen guten Job in Österreich macht. Er gewann von 18 Spielen insgesamt zehn Partien, besiegte unter anderem auch Deutschland mit 2:0. Sein Vertrag in Österreich läuft noch bis 2026.

Doch jetzt soll der FC Barcelona seine Fühler nach Rangnick ausgestreckt und ihn als Xavi-Nachfolger auf dem Zettel haben. Rangnick hat schon zahlreiche Trainerjobs hinter sich, darunter unter anderem Schalke.

Von 2012 bis 2019 war er in Leipzig tätig

Doch nicht nur bei den Knappen stand er unter Vertrag. Vor seinem Engagement war er Trainer bei Manchester United. Dort war er allerdings nicht wirklich erfolgreich. Er trat dort die Nachfolge von Ex-Trainer Ole Gunnar Solskjær (50) an, wie die „Sport Bild“ schreibt. Am endete landete er auf Platz sechs – zu wenig für die Ambitionen des Klubs. Nach der Saison war Rangnick weg.

Rangnick ist besonders als Förderer für junge Talente bekannt. Von 2012 bis 2019 war er bei RB Leipzig tätig – als Sportdirektor und als Trainer. Mit Hoffenheim gelang ihm innerhalb von zwei Saisons der Durchmarsch von der dritten Liga in die Bundesliga.

Auch SIE sind im Gespräch

Doch ob er tatsächlich in Barcelona anheuert, steht noch in den Sternen. Auch Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Roberto De Zerbi (Brighton & Hove) und Mikel Arteta (Arsenal) sind mögliche Kandidaten. Auch der Name Hansi Flick soll ein Thema sein. Man darf gespannt sein, wer das Rennen macht…