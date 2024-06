FC Schalke 04 greift beim Trainingsauftakt durch! Fährmann degradiert

Beim FC Schalke 04 soll künftig ein frischer Wind wehen. Der Verein will Schluss machen mit den Fehlentwicklungen der letzten Jahre. Dafür treffen Matthias Tillmann, Marc Wilmots und Karel Geraerts auch unbequeme Entscheidungen.

Eine davon trifft jetzt S04-Urgestein Ralf Fährmann! Für den Keeper, der noch ein Jahr Vertrag hat, ist kein Platz mehr in der Profimannschaft. Vom FC Schalke 04 gibt es dafür jetzt die Quittung. Was sind die Folgen?

FC Schalke 04: Fährmann muss weichen

Auf der Torwartposition haben die Knappen früh klare Verhältnisse geschaffen. Mit Marius Müller verlor man zwar den bisherigen Stammkeeper. In Ron-Thorben Hoffmann fand man allerdings schnell einen Nachfolger. Zudem verlängerte Oldie Michael Langer, während Justin Heekeren von seiner Leihe aus Belgien zurückkehrt.

Die typischen drei Keeper-Plätze sind damit vergeben – und Ralf Fährmann außen vor. Für ihn scheint die Tür bei den S04-Profis endgültig zu. Die Konsequenz: Am Mittwoch (26. Juni) verkündete der FC Schalke 04, dass Fährmann fortan bei der U23 mittrainiert!

„Gute und partnerschaftliche Gespräche“

Ein Statement der sportlichen Leitung um Marc Wilmots und Ben Manga veröffentlichte der Klub auf „X“. „In guten und partnerschaftlichen Gesprächen haben Verein, Spieler und Berater besprochen, dass Ralf bis auf Weiteres mit der U23 trainieren wird“, heißt es dort.

In den Planungen des Vereins spielt der Spieler keine Rolle mehr. Steht bei ihm nun ein Wechsel bevor? „Wir möchten uns an dieser Stelle für die guten Gespräche bedanken und werden weiter nach einer zufriedenstellenden Lösung suchen“, erklären Manga und Wilmots dazu. Wie es also weitergeht, bleibt offen.

FC Schalke 04: Duo separiert

Zwei weitere Spieler, die längst keine Chance mehr bei den Knappen haben, sind zudem Timo Baumgartl und Dominick Drexler. Beide wurden im Verlauf der Rückrunde suspendiert. Zum Trainingsauftakt standen sie zwar mit auf dem Feld, durften aber nur ein paar Einheiten mit ihren Kollegen absolvieren. Ansonsten drehten sie zu zweit ihre Runden.