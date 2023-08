FC Schalke 04: Drama nimmt kein Ende! S04-Star droht der nächste Nackenschlag

Die Karriere von Ralf Fährmann gleicht einer Achterbahnfahrt – und will auch in dieser Spielzeit kein Ende nehmen. Der Torhüter droht jetzt seinen sichergeglaubten Stammplatz beim FC Schalke 04 zu verlieren.

Ersatzkeeper Marius Müller hat seine Chance genutzt, hält überragend und wird von den Fans gefeiert. Nicht wenige glauben, dass Ralf Fährmann seinen Stammplatz beim FC Schalke 04 schon verloren hat. Es wäre das nächste irre Kapitel in einer Karriere mit unfassbaren Höhen und Tiefen.

FC Schalke 04: Fährmanns wilde Achterbahnfahrt

Beim FC Schalke 04 wurde er groß, wechselte zu Beginn seiner Karriere für zwei Jahre zu Eintracht Frankfurt und kehrte schließlich 2011 zurück. Seit dem steht er bei Königsblau unter Vertrag, hat alle Höhen und Tiefen des Vereins miterlebt – und erlebte auch persönlich eine wilde Achterbahnfahrt.

Nach seiner Rückkehr 2011 wurde er zum Stammkeeper ernannt, fiel dann aber nach nur neun Spielen mit einem Kreuzbandriss lange aus. Lars Unnerstall stand fortan zwischen den Pfosten. Fährmann durfte erst 2013 wieder ran, übernahm damals von Timo Hildebrand. Von dort an bis Anfang 2019 war er Stammkeeper, machte fast alle Spiele.

Doch dann kam ein junger Alexander Nübel, der ihm den Rang ablief. Für Fährmann folgte eine Leihe zu Norwich City und dann zu Brann Bergen. In der Abstiegssaison 2020/2021 stand Fährmann plötzlich wieder bei Schalke zwischen den Pfosten, in der Aufstiegssaison 2021/2022 wurde er durch Martin Fraisl ersetzt. 2022/2023 holte Schalke Alexander Schwolow, setzte ihn Fährmann vor die Nase. Doch in der Rückrunde stand der Ur-Schalker schon wieder zwischen den Pfosten.

Fährmann droht schon wieder die Bank

Fährmann schien sich in der vergangenen Saison als Stammkeeper unter Trainer Thomas Reis festgespielt zu haben, überzeugte auf ganzer Linie und sollte auch in dieser Saison wieder der Anführer im Schalker Tor sein – doch das steht nun schon wieder auf der Kippe.

Der 34-Jährige kehrte mit einem Muskelfaserriss in der Wade aus dem Urlaub zurück, verpasste die komplette Vorbereitung. Ersatzmann Marius Müller, der erst im Sommer gekommen war, nutzte seine Chance. In den ersten beiden Zweitliga-Partien stand er zwischen den Pfosten und überzeugte. Von den Fans wurde er nach dem Sieg gegen Kaiserslautern jetzt sogar zum „Spieler des Spiels“ gewählt.

Und Ralf Fährmann? Der stieg am Montag (07. August) wieder ins Mannschaftstraining ein, dürfte in ein bis zwei Wochen wieder vollständig fit sein. Ob er dann aber auch seinen sichergeglaubten Stammplatz erhält, das darf nun stark bezweifelt werden. Hält Müller weiter so stark, gibt es keinen Grund für Reis, ihn auf die Bank zu setzten.