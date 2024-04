FC Schalke 04: Polizei knallhart! S04-Fans haben bösen Verdacht

Zwischen Fußballfans und Polizei herrscht oft ein angespanntes Verhältnis. Auch beim FC Schalke 04 kommt es ab und an zu Zusammenstößen zwischen Fans und Staatsmacht. Viele Anhänger beschleicht in jüngster Zeit aber das Gefühl, dass immer mehr Einheiten an der Arena immer härter vorgehen.

Das Video eines brutalen Polizei-Einsatzes gegen einen Fan des FC Schalke 04 hat diese Diskussion weiter angeheizt. Immer öfter hört man den bösen Verdacht: Greift die Polizei wegen der anstehenden Heim-EM besonders hart durch?

FC Schalke 04: Fans mit bösem Verdacht

Seit Monaten schwelt ein Streit zwischen der Schalker Fanszene und Polizei – im Choreo-Zoff sind die Fronten verhärtet. Doch nicht nur hier gibt es Ärger. Immer mehr Fans beschleicht das Gefühl, dass die Polizei bei Fußballspielen derzeit besonders präsent ist – und besonders restriktiv agiert.

Subjektives Empfinden? Einen nachweislichen Anstieg von Eskalationen zwischen Fans und Polizei gibt es nicht. Wohl aber war in den letzten Monaten in den Stadien der Republik immer wieder von Auseinandersetzungen zu hören, bei denen der Polizei eine überharte Gangart vorgeworfen wurde. Auch beim FC Schalke 04. Ein Video von einem Einsatz gegen einen S04-Fan lässt die Beamten in keinem guten Licht stehen – und ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker.

Polizei weist Vorwurf von sich

So mancher Schalker hat bereits eine böse Vermutung. Vor der EM 2024 im eigenen Land, so ist immer häufiger zu hören, würde die Polizei besonders hart zupacken. Dieses Empfinden äußerte nicht nur die „Königsblaue Hilfe“ gegenüber DER WESTEN. Auch die Augenzeugen des brutalen Einsatzes gegen den augenscheinlich harmlosen S04-Fan haben dieses Gefühl – und weitere Fans. Auch auf Transparenten in den Kurven äußerten Fans diesen Verdacht bereits. Will die Polizei wegen des anstehenden Turniers besonders viel Präsenz zeigen und durch knallharte Zugriffe für mehr Respekt sorgen?

Die Polizei Gelsenkirchen weist das strikt von sich. „Die polizeiliche Kräftedisposition bei Spielen des FC Schalke 04 hat nichts mit der Europameisterschaft 2024 zu tun“, stellt Polizeisprecher Florian Mühlenbrock gegenüber DER WESTEN klar. Auch eine härtere Gangart mit Bezug zum großen Turnier im Sommer würde es nicht geben. Am unguten Gefühl vieler Schalke-Fans ändert das wohl nichts.