FC Schalke 04: Was meint er damit? Mysteriöse Andeutung von Vorstand Peter Knäbel

Vor einer Woche sorgte das Sportkonzept auf Schalke für Aufregung. Über zehn Jahre waren vergangen, seitdem die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 die Erstellung veranlasst hatte. Dementsprechend groß waren die Erwartungen der Fans.

Nach all den Jahren nahm sich Peter Knäbel dieser Aufgabe nun an. Das Ergebnis diskutierten die Fans des FC Schalke 04 leidenschaftlich. Einige Details verwirrten sie, sorgten für Wut. Jetzt legt Knäbel mit einer mysteriösen Andeutung nochmal nach.

FC Schalke 04: Knäbel stellt sich der Kritik

Anfang der Woche veranstalteten die Knappen die neuste Ausgabe ihres Formats „MitGEredet“. In diesem können die Mitglieder den Verantwortlichen die Fragen stellen, die ihnen auf der Seele brennen. Natürlich ging es in der neusten Auflage um das Sportkonzept.

Vielfach äußerten S04-Fans die Kritik, dass die niedergeschriebene Spielphilosophie, die die Knappen fortan prägen soll, viel zu allgemein gehalten sei. Auch auf diese Stimmen ging der Sport-Vorstand des FC Schalke 04 ein.

Mysteriöse Aussagen

Allerdings sorgte er mit einer mysteriösen Aussage für weitere Fragezeichen. „Wir kommen vom Schalker Kreisel, viele Schalker wollen zurecht wissen, wie wir spielen wollen“, formulierte Knäbel. Allerdings gehe es um mehr, als nur beschreibende Adjektive zu finden, die sagen, wie S04 zu spielen hat.

Dann folgen diese Aussagen: „Wir konnten in das Konzept nicht alles mit hereinnehmen, an dem wir gerade arbeiten“, verriet er. „Einige Beispiele wurden genannt, die zeigen wollen, wohin wir wollen. Aber viele Dokumente können wir noch nicht veröffentlichen – es ist eine Art Betriebsgeheimnis.“

FC Schalke 04: Was meint Knäbel?

Das sorgt natürlich für Fragezeichen. Was meint Knäbel? Welche Punkte können die Knappen derzeit nicht veröffentlichen? Es bleibt alles ein bisschen vage.

Allerdings sagte Knäbel auch: „In der nächsten Ausgabe werden wir da womöglich noch tiefer gehen.“ Die Fans des FC Schalke 04 dürfen also gespannt sein, was ihr Verein noch so in der Hinterhand hat.