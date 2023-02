FC Schalke 04: Neuer Sportdirektor? Knäbel spricht Klartext – „Wäre wahnsinnig“

Sechs Neuzugänge, vier Abgänge – das Winter-Transferfenster des FC Schalke 04 war alles andere als langweilig. Sportvorstand Peter Knäbel versuchte zusammen mit seinem Assistenten Rene Grotus und Chefscout Andre Hechelmann die entstandene Lücke von Ex-Sportdirektor Rouven Schröder zu füllen.

Für die Verantwortlichen des FC Schalke 04 ging es in der langen Winter-und WM-Pause darum, Spieler zu finden, welche die Qualität des Teams anheben und den Knappen beim Kampf um den Klassenerhalt sofort weiterhelfen. Im vereinsinternen Format „Tacheles“ sprach Knäbel jetzt unter anderem über die vergangene Transferperiode und den vakanten Posten des Sportdirektors.

FC Schalke 04: Vorstand glaubt an Stärke des Teams und den Klassenerhalt

Schalkes Sportboss ist zuversichtlich, was die Rückrunde und die verbleibenden Partien betrifft. „Meine Überzeugung ist groß, dass wir die Bausteine beisammen haben, mit denen wir das schaffen.“, sagte Knäbel im Rahmen von „Tacheles“. Er glaube sowohl an das Trainerteam als auch an die Spieler. Es gebe vollste Rückendeckung vom gesamten Vorstand für jeden Einzelnen.

Gleichzeitig gesteht Peter Knäbel aber auch begangene Fehler im Sommer ein und zeigt selbstkritisch, dass nicht alles im Sommer gepasst hat.“ Natürlich haben wir im Sommer nicht alles richtig gemacht. Da sind Fehler begangen worden. Die gehören aber bei so einer Transferphase, wenn man so viele Entscheidungen zu treffen hat, dazu.“, so der 56-Jährige.

S04: Neuer Impuls oder bestehende Verhältnisse? Knäbels Sportdirektor-Klartext

Seit Rouven Schröder im vergangenen Oktober überraschend von seinem Posten als Sportdirektor bei Königsblau zurückgetreten war, präsentierten die Gelsenkirchener keinen Nachfolger. Knäbel, Grotus und Hechelmann teilten den Posten Schröders übergangsweise auf sechs Schultern auf. Nach der Schließung des Transferfensters spricht der eigentliche Sport-Vorstand jetzt öffentlich über eine mögliche Neubesetzung der Sportdirektorposition. „Fakt ist, wir brauchen noch jemanden. Das wäre ja wahnsinnig, wenn jemand wie Rouven Schröder einfach mal so wegfallen könnte.“ Klare Worte vom Schalke-Boss.

Auch wenn das Trio in der Transferphase mit einer klaren Arbeitsaufteilung gut funktioniert habe, stehe für Peter Knäbel die Verpflichtung eines weiteren Teammitgliedes außer Frage. Ein entscheidender Faktor für die Nachfolge Schröders sei die hohe Intensität der Arbeit. „Was die Arbeitsbelastung angeht waren wir nicht nur am Rande, sondern auch oft darüber hinaus“, verriet der Sportvorstand der Knappen. Wann, wer und in welcher Funktion genau ein weiterer Verantwortlicher vorgestellt wird, behielt Knäbel allerdings für sich.