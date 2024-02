FC Schalke 04: Sensation um Ex-Star – DAVON konnte er mit S04 nur träumen

Sensationen beim FC Schalke 04? Gibt es im Moment nur im negativsten Sinne. Anders läuft es für einen Ex-S04-Star. Nach dem Abstieg mit Königsblau und einem weiteren bitteren Niederschlag darf er nun endlich wieder einen Erfolg bejubeln – und was für einen!

Als Kapitän war Omar Mascarell mitverantwortlich für den Albtraum-Abstieg 2021. Auch mit dem Abschied vom FC Schalke 04 wollte seine persönliche Talfahrt nicht enden. Jetzt steht der Spanier vor einem der größten Erfolge seiner Karriere.

FC Schalke 04: Mascarell sorgt für Sensation

Er kam von Real Madrid, wurde Kapitän. Doch die drei Jahre von Omar Mascarell auf Schalke werden für immer mit dem Abstieg 2021 verbunden bleiben. Der brutale Absturz in die 2. Liga bedeutete auch seinen Abschied aus Gelsenkirchen. Der Spanier kehrte in die Heimat zurück, wechselte zum FC Elche – mit dem er ebenfalls abstieg.

Heute spielt er mit 31 Jahren für RCD Mallorca. Mit dem chronischen Abstiegskandidaten kämpft er ebenfalls nur ums Überleben in La Liga. Im Pokal dagegen sorgen die Insulaner jetzt für einen echten Hammer. In der Copa del Rey haben die Giganten Real Madrid und FC Barcelona bereits die Segel gestrichen. Die Chance für kleinere Klubs auf einen Coup – und Mallorca hat sie genutzt.

Pokal-Finale mit Mallorca

Bis ins Halbfinale hatte sich RCD gekämpft, dabei Teams wie FC Villareal und Betis Sevilla ausgeschaltet. Nun gelang die Sensation. In Hin- und Rückspiel setzte man sich auch gegen Real Sociedad durch und steht erstmals seit 21 Jahren wieder im Finale.

Dafür musste man über die volle Distanz gehen. Erst im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung. Omar Mascarell wurde zwar erst in der Verlängerung eingewechselt. Der Ex-Schalke-Star trug dennoch einen großen Teil zur Sensation bei, indem er Verantwortung übernahm und im Elfmeterschießen souverän verwandelte.

Pokalfinale als Underdog – wie sehr wünschen sich das auch die Fans des FC Schalke 04. Mascarell versaute den Knappen einst die Tour, kegelte sie 2018 im Halbfinale raus und holte den Cup, bevor er selbst zum S04 wechselte. In seinen drei S04-Jahren reichte es einmal fürs Viertelfinale, weiter ging die Reise nie. In den letzten drei Jahren war für Schalke immer in der 2. Runde Schluss.