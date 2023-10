FC Schalke 04: Wilde Spekulationen um Ruhnert-Rückehr – jetzt spricht Norbert Elgert

Einen neuen Trainer scheint der FC Schalke 04 gefunden zu haben. Laut übereinstimmenden Medienberichten übernimmt Karel Geraerts. Über die sportliche Führung wird aber weiterhin heftig diskutiert, der Name Oliver Ruhnert geistert nach wie vor um die Veltins-Arena.

Es gab sogar Gerüchte, dass U19-Coach Norbert Elgert sich darum bemühe, seinen Freund zurück zum FC Schalke 04 zu holen. Jetzt hat sich die Trainer-Legende zu den Gerüchten um Oliver Ruhnert geäußert und klare Worte gefunden.

FC Schalke 04: Ruhnert-Rückkehr? Jetzt spricht Norbert Elgert

Von 2008 bis 2017 war Oliver Ruhnert beim FC Schalke 04, leitete insgesamt sechs Jahre die Knappenschmiede, ehe er zu Union Berlin wechselte. Den kleinen Klub aus der Hauptstadt führte er in den vergangenen Jahren als Geschäftsführer Sport von der 2. Bundesliga in die Champions League – und war mit seinen Transfers maßgeblich daran beteiligt. Kein Wunder, dass bei den Schalker Fans der Wunsch entsteht, den 51-Jährigen zurückzuholen.

In diesen Tagen machten sogar Gerüchte die Runde, Norbert Elgert habe Ruhnert kontaktiert, um ihn zu einer Rückkehr zu bewegen. Dazu muss man wissen: Elgert und Ruhnert sind seit Jahren eng befreundet.

Nach dem Achtelfinale im DFB-Pokal der A-Junioren gegen den 1. FC Köln (2:1) hat sich Elgert nun zu den Gerüchten geäußert. Der „WAZ“ sagte er: „Das stimmt nicht. Das habe ich nicht getan. Wir sind Freunde und schätzen uns gegenseitig sehr. Ansonsten bin ich Schalker durch und durch und konzentriere mich zu 100 Prozent auf die tägliche Aufgabe, die ist intensiv und schwer genug. Denn auch in Zukunft wird die Knappenschmiede eine wichtige Rolle spielen.“

Er stellte klar: „Ich habe ihn aber definitiv niemals gebeten, wieder hierherzukommen.“

Elgert: „Ich konnte gar nichts dafür“

Elgert betonte: „Ich würde das ja sagen. Aber ich stand da auf einmal in der Zeitung und konnte gar nichts dafür. Ich habe eine klare Meinung. Wenn ich gefragt werde intern, mit der Betonung auf ‚wenn‘, dann gebe ich auch Antworten. Und dann helfe ich auch. Aber sonst konzentriere ich mich auf meinen Job.“

Ruhnert selbst äußerte sich am Samstag (7. Oktober) bei „Sport1“ erneut zu den Gerüchten um seine mögliche Schalke-Rückkehr: „Im Moment geht es um ganz andere Dinge. Für mich ist das eine Sache, die einfach mal eben so kolportiert wurde und zu der ich schon tausend Mal was gesagt habe. Schalke ist nach wie vor ein Verein, der hochspannend ist und für mich immer spannend bleiben wird. Aber das entbehrt im Augenblick jeglicher Grundlage.“