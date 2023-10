FC Schalke 04: Unter den Augen von S04-Shootingstar – Knappen-Nachwuchs feiert großen Pokalerfolg

Nach einem hart umkämpften 2:1 -Sieg gegen den 1. FC Köln hat sich die U19 des FC Schalke 04 für das Viertelfinale im DFB-Pokal der A-Junioren qualifiziert. Der Gegner wird am kommenden Mittwoch ausgelost.

Unter den Zuschauern war auch Schalkes Shootingstar Assan Ouedraogo. Der 17-Jährige wollte sich das Spiel der U19 des FC Schalke 04 nicht entgehen lassen und leistete moralischen Beistand. Im vergangenen Jahr kämpfte er noch mit dem Team um den Pokal.

FC Schalke 04: Ouedraogo verfolgt U19-Spiel vor eigenem Training

In dieser Saison absolvierte er bislang kein einziges Spiel für die A-Jugend, weil er inzwischen fest zum Stamm der Zweitliga-Mannschaft gehört und dort bislang in jedem Spiel zum Einsatz kam.

Und so bekam er auch die beiden Schalker Treffer durch Max Grüger und Mertcan Ayhan noch mit, bevor er kurz danach das Gelände zum Training der Profis verließ und sich mit der Mannschaft auf das anstehende Heimspiel gegen Hertha Berlin (Sonntag, 08. Oktober, 13.30 Uhr) vorbereitete.

Für Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert war es aber nichts besonderes, dass Ouedraogo vor Ort war und das Spiel anschaute. „Das ist ja seine Mannschaft“, sagte Elgert. „Die erste Mannschaft ist seine, aber die U19 auch.“

„Ist nicht so, dass er uns hier nicht fehlt“

Mit Blick auf den Sprung Ouedraogos in den S04-Profi Kader ist Elfert natürlich stolz, vermisst den Akteur in seiner Mannschaft jedoch. Wir sind ja alle froh, dass der Assan das so gut macht. Aber es ist ja nicht so, dass er uns hier nicht fehlt. Mit ihm wären wir natürlich auch noch um einiges stärker, da können Sie sicher sein.“

„Aber natürlich sei das Ziel, Nachwuchs für die Profis auszubilden. „Es geht darum, Spieler in die erste Mannschaft zu bringen. Und er macht das super“, fügte der Kult-Trainer hinzu. Mit seinen 17 Jahren ist er schon fester Bestandteil der ersten Mannschaft – er ist einer der Hoffnungsträger des Pottklubs.