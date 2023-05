FC Schalke 04: Wegen Thiaw – S04 darf auf Geldregen hoffen

Zunächst gilt beim FC Schalke 04 der volle Fokus auf das letzte Saisonspiel gegen RB Leipzig. Für Königsblau geht es schließlich um den Klassenerhalt. Am Sonntagabend (28. Mai) wird S04 dann aber sicher mit einem Auge in Richtung Italien blicken.

Dort trifft Juventus Turin auf AC Mailand – doch was hat der FC Schalke 04 damit zu tun? Denen winkt bei einem Sieg der Mailänder ein kleiner Geldregen.

FC Schalke 04: Bonus-Zahlungen winken

Nach langem Zögern entschied sich der FC Schalke 04 im Sommer 2022 doch dazu, sein Top-Talent Malick Thiaw nach Mailand zu verkaufen. Rund acht Millionen Euro Ablöse strichen die Königsblauen für ihr Eigengewächs ein – eine ordentliche Summe, die aber noch steigen kann.

Laut einem Bericht von „Sport1“ könnte der FC Schalke 04 insgesamt zwei Millionen Euro an Boni einnehmen. 250.000 Euro hat Schalke mit dem 15. Einsatz von Thiaw in der Serie A laut dem Bericht bereits erhalten. Weitere 250.000 Euro könnten schon am Sonntag fällig werden.

AC Mailand steht kurz vor dem Einzug in die Champions League. Mit einem Sieg gegen Juventus Turin könnte Milan schon einen Spieltag vor Schluss die Königsklasse fix machen – der Vorsprung auf Atalanta Bergamo (5. Platz) beträgt aktuell drei Punkte.

Gelingt dem AC Mailand der Einzug in die Champions League, würde der FC Schalke 04 laut Bericht weitere 250.000 Euro einstreichen. Woran die anderen 1,5 Millionen Euro Boni geknüpft sind, verrät „Sport1“ allerdings nicht.

Schalke winkt Geld bei Thiaw-Verkauf

Thiaw hat im Sommer beim AC Mailand einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Sollte er den Klub vor Ende der Vertragslaufzeit verlassen, würde Schalke mit zehn Prozent an der Ablösesumme beteiligt werden. Noch ist der Geldregen, den Thiaw beschert, nicht vorbei.