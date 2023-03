FC Schalke 04: Top-Talent vor Abschied – sollte S04 bei ihm anklopfen?

Paul Wanner gilt als absolutes Top-Talent beim FC Bayern München. Der grade einmal 17-Jährige konnte auch schon einige Einsätze in der ersten Mannschaft des Rekord-Meisters sammeln. Doch die Konkurrenz ist natürlich hoch, alles läuft wohl auf eine Ausleihe hinaus. Wäre der offensive Mittelfeldspieler auch einer für den FC Schalke 04?

Während der eine Klub um die elfte Meisterschaft in Folge spielt, geht es für den anderen Verein um das nackte Überleben in der Bundesliga: Die Ausgangspunkte des FC Bayern München und des FC Schalke 04 könnten unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Aber egal, ob ein Klub oben oder unten mitspielt: Gute Verstärkung wird eigentlich immer gebraucht.

FC Schalke 04: Tritt Wanner in die Fußstapfen von IHNEN?

Für Paul Wanner könnte die Leihe zu einem Klub wie den FC Schalke 04 mehr Spielpraxis bedeuten. Wie der „Kicker“ berichtet, ist das nämlich der Grund, weswegen der Teenager vor einem zeitweisen Absprung beim FC Bayern steht. So könnte das Bayern-Juwel ein oder zwei Jahre bei einem anderen Klub verbringen – und dabei bestenfalls eine Entwicklung wie einst David Alaba oder Toni Kroos annehmen. Alaba spielte 2011 eine halbe Saison lang für die TSG Hoffenheim. Kroos in der Saison 2009/10 für Bayer Leverkusen. Danach entwickelten sich beide in Bayern zu absoluten Leistungsträgern, wechselten beide nach Real Madrid. Der Rest ist Geschichte.

Paul Wanner steht wohl vor einer Ausleihe. Foto: IMAGO / foto2press

Ob Wanner in die großen Fußstapfen von Superstars wie Kroos und Alaba treten wird, steht noch weit in den Sternen. Zwar bezeichnete ihn FCB-Coach Julian Nagelsmann als „unfassbares Talent“, doch in der aktuellen Bundesliga-Spielzeit reichte es für ihn nur für zwei Kurzeinsätze. Immerhin schrieb er im Oktober 2022 Geschichte als er im Spiel gegen Viktoria Pilsen (4:2) in der 70. Minute eingewechselt wurde. Damit wurde er mit grade einmal 16 Jahren zum jüngsten Bayern-Spieler in der CL-Geschichte.

Mehr News bekommst du hier:

FC Schalke 04: Schwächelnde Offensive könnte frischen Wind bekommen

Aktuell pendelt Wanner zwischen A-Jugend-Bundesliga und der Regionalliga Bayern. Bei einer möglichen Leihe zum FC Schalke 04 könnte er höherklassige Spielpraxis sammeln, das schwächelnde Offensivspiel der Schalker (20 Treffer in 24 Spielen; schlechtester Wert der Liga) würde mit dem jungen offensiven Mittelfeldspieler Wanner neuen Wind bekommen. Es könnte eine Win-Win-Situation sowohl für die Vereine als auch für Wanner selbst werden.