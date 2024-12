Ex-S04-Profi kündigt Rückkehr an – diese Nachricht kommt überraschend

Sieben Jahre spielt er für S04, avancierte schnell zum Publikumsliebling und ist noch immer sehr beliebt bei allen Schalke-Fans. Jermaine Jones galt während seiner aktiven Karriere als knallharter Spieler, war vor allem durch seine Zweikampfstärke und seinen bedingungslosen Einsatz bekannt.

Die Karriere nach seiner aktiven Laufbahn hat gerade erst begonnen. Doch nun hat der Ex-S04-Star eine wichtige Entscheidung getroffen: Er wird nach Deutschland zurückkehren. Seine genauen Pläne sind jedoch noch nicht bekannt.

Ex-S04-Star Jones kehrt nach Deutschland zurück

Jones war während seiner Zeit bei Königsblau einer der absoluten Lieblinge der Fans. Der US-Amerikaner, der in Frankfurt am Main geboren ist, hat immer alles für seine Farben gegeben. Das haben die Fans honoriert und ihn für Grätschen und Zweikämpfe immer wieder abgefeiert.

Der 43-Jährige hat auch nach seinem Abgang keinen Hehl daraus gemacht, Schalke noch intensiv zu verfolgen. Daher werden die Knappen-Anhänger bei diesen Worten wohl genau hinhören. Denn Jones kommt zurück nach Deutschland, wie er selbst nun auf seinem Instagram-Kanal bestätigte.

„Ja, es stimmt. Nach reiflicher Überlegung haben wir die Entscheidung getroffen, nach Europa zurückzukehren. Meine Jungs und ich sind nach Deutschland gezogen und wir freuen uns alle auf dieses neue Kapitel. Die letzten zehn Jahre in den USA waren großartig, aber fühlte sich richtig an, nach Hause zurückzukehren“, schrieb der ehemalige Profi.

Engagement bei Königsblau?

So wird Jones mit seinen Söhnen also wieder nach Deutschland kommen. Doch wie genau seine berufliche Zukunft aussehen wird, ist noch nicht klar. Zuletzt trainierte der Ex-S04-Profi den US-amerikanischen Drittligisten CV Fuego FC. Seit November 2023 war er in Fresno tätig. Doch dieses Kapitel ist nun also wohl vorbei.

Eine Rückkehr zu S04 ist wohl (vorerst) nicht geplant. Ob sich dies in Zukunft ändert, bleibt abzuwarten. Man darf jedoch gespannt sein, welcher Schritt der nächste in seiner Trainerkarriere sein wird.