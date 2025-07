Von wegen Berlin, München oder Stuttgart! DIESE NRW-Städte sind wahre Fitness-Hochburgen

Wer hätte es gedacht? Gleich drei Städte aus NRW schaffen es unter die deutschen Top-Ten der Fitnesshochburgen. Zwar nicht auf den ersten Platz, jedoch auf den zweiten, vierten und siebten Platz finden sich drei Großstädte wieder. Das zeigt: NRW ist ein echtes Paradies für Sport- und Fitnessfans.

Welche Städte aus NRW, zu denen mit der höchsten Fitnessstudio-Dichte zählen, erfährst du im Folgenden.

Düsseldorf und Köln glänzen in NRW

Während Frankfurt am Main Platz 1 belegt, sichern sich Düsseldorf und Köln mit beeindruckenden Fitnessdichten die Plätze 2 und 4 und Bonn steht dem auf Platz 7 kaum nach.

Da könnte dich auch interessieren: Schloss Neuschwanstein & Elbphilharmonie waren gestern – NRW-Attraktion räumt bei Ranking ab

Düsseldorf, die Landeshauptstadt von NRW, erreicht mit 28,56 Fitnessanbietern pro 100.000 Einwohner den zweiten Platz. Köln folgt auf Platz 4. „Pro 100.000 Einwohner sind das 24,5 Fitnessanbieter“, heißt es. Damit beweisen beide Städte, dass Fitness in NRW großgeschrieben wird und für jeden etwas bietet.

+++ NRW in bundesweitem Ranking ganz vorn – Bayern Schlusslicht +++

NRW als Hotspot für Gesundheit und Sport

Auch Bonn spielt vorne mit: Die Stadt in NRW liegt mit 22,69 Fitnessanbietern pro 100.000 Einwohner auf Platz 7. Bonn überzeugt nicht nur durch sein Sportangebot. Besonders praktisch für Fitnessfans: Die Stadt hat zusätzlich „die höchste Dichte an Physiotherapeuten in Deutschland“.

Mehr Themen:

NRW stärkt sich als Fitness-Hotspot in Deutschland. Gleich drei Städte belegen Spitzenplätze im Ranking von „Listflix„. Fitnessstudios, Personaltrainer und infrage stellte Angebote machen NRW zur optimalen Anlaufstelle für Sportliebhaber. Ob in Düsseldorf, Köln oder Bonn – hier kommen aktive Menschen voll auf ihre Kosten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.