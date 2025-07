Schloss Neuschwanstein & Elbphilharmonie waren gestern – NRW-Attraktion räumt bei Ranking ab

Adobe Express hat die fotogensten Wahrzeichen Deutschland bewertet – und NRW hat es mit einem Bau sogar in die Top-5 geschafft. Mit 55,59 Punkten landet das NRW-Highlight auf Platz zwei.

In der Rangliste schlägt es sogar das bekannte Schloss Neuschwanstein. Social-Media-Plattformen wie TikTok belegen ebenfalls, dass das NRW-Wahrzeichen Nutzer weltweit fasziniert.

NRW-Stolz: Kölner Dom begeistert

Der Kölner Dom ist international gefragt. Mit 6,96 Millionen monatlichen Suchanfragen zählt er zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. 73,8 % der Bewertungen auf TripAdvisor geben fünf Sterne. Auf Instagram wurde der Dom über 539.000 Mal markiert.

Nur das Brandenburger Tor in Berlin konnte ihn noch toppen. Platz drei bis fünf belegen im Übrigen das Schloss Neuschwanstein, die Zugspitze und die Frauenkirche in München.

NRW im europäischen Vergleich abgehängt

Im Gesamteuropäischen Ranking fehlen Deutsche Wahrzeichen allerdings. Der Eiffelturm in Paris, die Sagrada Familie in Barcelona, der Big Ben in London, das Kolosseum in Rom und die Karlsbrücke in Prag führen die Liste an.

Trotz der starken Konkurrenz bleibt der Kölner Dom ein beliebtes Reiseziel. Das Ranking von Adobe Express zeigt, wie präsent und beliebt das Wahrzeichen sowohl online als auch vor Ort bleibt.

