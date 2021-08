FC Schalke 04 muss aufpassen! DAS hätte vor der Saison wohl niemand erwartet

Der FC Schalke 04 muss das bittere 1:1 gegen Erzgebirge Aue schnell abhaken. Denn am kommenden Samstag steht bereits das nächste Spiel auf dem Programm, wenn die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis bei Jahn Regensburg zu Gast ist.

Am Freitagabend hatten die Königsblauen gegen Aue lange Zeit mit 1:0 geführt. Am Ende einer schwachen zweiten Halbzeit fing Schalke sich noch den Ausgleich ein und verspielte somit den zweiten Saisonsieg.

FC Schalke 04 vor anspruchsvoller Aufgabe

Viel Zeit zum Ärgern bleibt S04 nicht. Schalke steht schließlich vor einem besonders schwierigen Spiel.

Denn Jahn Regensburg führt nach den ersten drei Spieltagen souverän die Tabelle an. Drei Spiele, drei Siege, 8:0 Tore – zum Saisonauftakt sind die Regensburger in Liga 2 das Maß der Dinge. Damit hätte vor der Saison wohl kaum jemand gerechnet.

Schließlich hatten die Regensburger in der vergangenen Saison noch bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt gezittert. Auch vor dieser Spielzeit hätten die meisten Fans den Jahn wohl eher in der unteren Tabellenhälfte erwartet. Stattdessen spielt die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic bislang überraschend stark auf.

Dimitrios Grammozis und der FC Schalke 04 sind am Samstag bei Jahn Regensburg zu Gast. Foto: imago images/Kirchner-Media

Schalke-Gegner spielt groß auf

2:0 in Darmstadt, 3:0 gegen Sandhausen, 3:0 in Kiel – Regensburg lieferte zu Beginn der Saison drei blitzsaubere Auftritte ab. Der FC Schalke 04 ist also gewarnt.

Auffälligster Mann bei den Regensburgern war bislang Sarpreet Singh. Der 22-Jährige ist vom FC Bayern an den SSV ausgeliehen und ist im Angriff der Dreh- und Angelpunkt bei Regensburg. An vier der acht Regensburger Treffer war der Neuseeländer direkt beteiligt.

Schalke will zurück in die Erfolgsspur

Schalke will sich von dem beeindruckenden Saisonstart der Regensburger jedoch nicht beeindrucken lassen. Stattdessen wird die Grammozis-Elf in Bayern ihren zweiten Saisonsieg einfahren wollen.

Nach den ersten Saisonspielen liegt Schalke mit 4 Punkten auf dem 9. Platz – zu wenig für die Ansprüche der Königsblauen. Was vielen Fans in den ersten Partien bitter aufstieß: Schalke kam zwar jeweils gut ins Spiel, ließ nach frühen Führungen aber immer wieder deutlich nach.

Ob Schalke dahingehend am kommenden Spieltag den nächsten Entwicklungsschritt macht? Samstagnachmittag wissen wir mehr. (dhe)