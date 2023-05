FC Schalke 04: Nicht am 34. Spieltag – HIER hat S04 den Klassenerhalt wirklich verspielt

Der FC Schalke 04 trauert. Das Wunder Klassenerhalt ist ausgeblieben. Eine 2:4-Niederlage in Leipzig besiegelte das königsblaue Schicksal. Die Knappen aktivieren den Fahrstuhl und gehen nach dem Aufstieg im letzten Jahr direkt wieder runter.

Dabei war allerdings nicht die Niederlage in Leipzig das Problem, die den Absturz des FC Schalke 04 bedeutete. Den Klassenerhalt verspielten die Knappen viel früher in der Saison – auch wegen einer gescheiterten Trainer-Entscheidung.

FC Schalke 04: Horror-Serie unter Kramer

Vergangenen Sommer reagierten die Fans von S04 überrascht, als Frank Kramer als neuer Trainer präsentiert wurde. Dem neuen Chef an der Seitenlinie standen die meisten Anhänger kritisch gegenüber – und sie sollten Recht behalten.

Dabei gestaltete der FC Schalke 04 den Saisonstart als Aufsteiger passabel. In den ersten sechs Spielen holte man drei Unentschieden und einen Sieg. Die Knappen waren Zwölfter -gesichertes Mittelfeld. Dann begann jedoch ein brutaler Absturz, der dem Verein nachhaltig schaden sollte.

Es folgten sieben Niederlagen in Folge, die meisten noch unter Trainer Kramer. Diesen entließ Schalke erst nach der 1:5-Pokal-Klatsche gegen Hoffenheim. Zu diesem Zeitpunkt waren die Knappen schon auf den vorletzten Platz abgestürzt.

Reis kommt – aber zu spät

Erst dann verpflichtete S04 Thomas Reis, den man eigentlich schon im Sommer haben wollte – so hieß es zumindest. Warum, das zeigte der Coach in der Folge. Er baute den FC Schalke 04 wieder auf. Nach kurzer Eingewöhnung startete die Mannschaft in der Rückrunde eine echte Serie.

Doch da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Schalke klebte am Ende der Tabelle fest, konnte sich nicht mehr nachhaltig befreien. Nach dem Abstieg 2021 geht es nun also wieder in die zweite Liga.

Anders als vor zwei Jahren, als es zu Ausschreitungen zwischen Fans und Spielern kam, feierte der königsblaue Anhang die Mannschaft in Leipzig allerdings. Denn auch sie wussten: Den Klassenerhalt verspielte der FC Schalke 04 nicht erst mit der Niederlage in Leipzig, sondern schon viel früher.