FC Schalke 04 macht es offiziell! Felipe Sanchez mit mutiger Entscheidung

Felipe Sanchez ist einer von vielen Neuzugängen des FC Schalke 04 in diesem Sommer. Dennoch ist der 20-Jährige die wohl größte Unbekannte unter allen Verpflichtungen. Kaum jemand hatte den Argentinier auf dem Zettel – außer Ben Manga.

Sein Debüt für Königsblau gab der Verteidiger bereits im Trainingslager gegen Dynamo Kiew. Dort trug er noch die Trikotnummer vier auf dem Rücken – wohl nur provisorisch, wie der FC Schalke 04 verkündete. Jetzt ist es jedoch offiziell – Sanchez hat sich umentschieden!

FC Schalke 04: Schweres Erbe – Sanchez erhält Trikotnummer zwei

Der Argentinier wird in der kommenden Saison mit der Trikotnummer zwei auflaufen. Die Nummer vier aus dem Kiew-Spiel ist es also nicht geworden. Sanchez wird damit eine schwere Nachfolge antreten – denn vor ihm spielten bereits einige Akteure mit der Rückennummer zwei, die vielen Fans noch in warmer Erinnerung geblieben sind.

So lief zum Beispiel bis zuletzt Thomas Ouwejan mit Sanchez‘ neuer Trikotnummer auf. Der Standardspezialist wird den S04-Anhängern vor allem aus der Saison 2021/2022 im Gedächtnis bleiben, also er unter Trainer Mike Büskens den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffte. Aber auch Büskens selbst, der bei den Knappen eine absolute Vereinsikone ist, lief schon mit der zwei auf Schalke auf.

Prominente Schalker Vizemeister mit Nummer zwei

Mit Weston McKennie und Daniel Caligiuri liefen außerdem zwei Schalker Vizemeister aus der Saison 2018/2019 mit der Trikotnummer zwei auf. Besonders bei Letztgenannten dürfte das einige wundern, schließlich lief der heute 36-Jährige den Großteil seiner Zeit mit der Nummer 18 auf dem Rücken auf.

Nun ist also Felipe Sanchez der nächste S04-Profi, der sich an der Nummer zwei versucht. Alle Fans des Revierklubs werden hoffen, dass seine Zeit im königsblauen Trikot ähnlich erfolgreich verläuft, wie die seiner Vorgänger.