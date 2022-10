FC Schalke 04: Knäbel kündigt neuen Trainer an – „Wird nicht mehr lange dauern“

Beim FC Schalke 04 läuft die Suche nach einem neuen Trainer. Vor dem Spiel gegen Hertha BSC am Sonntag (23. Oktober) konnte S04 keinen neuen Chefcoach präsentieren, Co-Trainer Matthias Kreutzer wird für ein Spiel das Kommando übernehmen.

Allzu lange müssen sich die Fans des FC Schalke 04 aber nicht mehr gedulden. Sport-Vorstand Peter Knäbel kündigte am Sonntagmorgen an, dass die Trainersuche vor dem Abschluss steht. Ein neuer Coach soll in den nächsten Tagen verkündet werden.

FC Schalke 04: Trainer soll bald vorgestellt werden

Nach der krachenden 1:5-Pleite im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim musste Frank Kramer seinen Platz beim FC Schalke 04 räumen. Das ursprüngliches Ziel, schon für Sonntag in Berlin einen neuen Trainer zu präsentieren, hakte Schalke schnell ab. Stattdessen beförderte man Kreutzer für ein Spiel und gab sich selbst mehr Bedenkzeit bei der Trainerauswahl.

S04-Boss Peter Knäbel erklärte bei „Bild“-TV zwar, dass man immer einen Plan B habe. Warum man ihn so kurzfristig nicht umsetzen konnte, verriet er nicht. „Wir haben uns entschieden, dass der Prozess bis nach dem Spiel dauert“, sagte Knäbel.

In der Woche nach dem Berlin-Spiel soll der neue Trainer nun aber auf jeden Fall präsentiert werden. „Die Prüfung ist in den letzten Zügen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir eine Entscheidung verkünden“, kündigte Knäbel an.

Wer wird neuer Schalke-Trainer?

Namen kursieren viele rund um die Veltins-Arena, ein konkreter Favorit kristallisiert sich bislang aber nicht heraus. Bruno Labbadia soll laut übereinstimmenden Medienberichten einen Job auf Schalke abgelehnt haben. Kandidaten wie Domenico Tedesco oder Addi Hütter bleiben das Wunschdenken der Fans.

Bei Thomas Reis, der schon im Sommer heißer Kandidat gewesen sei, soll die Schalker Führungsriege Zweifel haben. Und Christian Ilzer, Trainer von Sturm Graz, dementierte die Gerüchte um einen Wechsel zu S04 höchstpersönlich bei Instagram. Es bleibt spannend.