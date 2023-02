FC Schalke 04: Spieler unter Reis außen vor – DAS ist ihre letzte Hoffnung

Acht Angreifer, neun Mittelfeldspieler, zwölf Verteidiger und vier Torhüter – mit 33 Spielern hat der FC Schalke 04 einen echten XXL-Kader für die Rückrunde. In den kommenden Wochen werden dabei zwangsläufig Spieler auf der Strecke bleiben.

Komplett ohne Chance auf Einsätze ist beim FC Schalke 04 das Duo Nassim Boujellab und Timothée Kolodziejczak. Ein Wechsel wäre für beide Seiten die beste Lösung. Noch ist es rein theoretisch möglich, viel Zeit bleibt aber nicht mehr.

FC Schalke 04: Kolodziejczak und Boujellab ohne Chance

Erst Ende Oktober nahm der FC Schalke 04 den Innenverteidiger Timothée Kolodziejczak unter Vertrag. Zu diesem Zeitpunkt traf Schalke eine heftige Verletzungswelle. Marcin Kaminski, Sepp van den Berg, Leo Greiml und Ibrahimia Cissé fielen aus. Der Engpass war groß, doch im Nachhinein stellte sich die Verpflichtung von Kolodiziejczak als Fehler heraus.

Seit seiner Vertragsunterschrift bei Schalke stand der Franzose nur vier Mal im Kader und wurde nur ein einziges Mal für 24 Minuten eingewechselt. Jetzt, wo zahlreiche Spieler genesen sind und mit Moritz Jenz ein neuer Innenverteidiger da ist, braucht Schalke Kolodziejczak nicht mehr. Im neuen Jahr nominierte Trainer Thomas Reis ihn kein einziges Mal für den Kader. Selbst beim Testspiel gegen Wattenscheid war er nicht dabei.

Ohne große Hoffnung auf Spielzeit ist auch Nassim Boujellab. Der 23-Jährige ist nach seiner Leihe zum HJK Helsinki zu Jahresbeginn wieder zurück beim FC Schalke 04. Boujellab kam bei Helsinki zwar regelmäßig zum Einsatz und feierte sogar den Gewinn der Meisterschaft, bei S04 ist er nach seiner Rückkehr aber weiter außen vor. Gemeinsam mit Kolodziejczak ist er mittlerweile nicht mehr Teil der Profis, hält sich bei der U23 warm.

Beide wollten in dieser Transferperiode gehen, konkrete Angebote sind aber keine eingegangen. „Weder bei Kolo noch bei Nassim hat sich etwas ergeben“, so Knäbel nach Ende des Transferfensters in Deutschland. Aber: Ganz müssen die Spieler ihre Hoffnungen noch nicht begraben.

Diese Optionen haben die Sorgenkindern noch

In den Top-5-Ligen Europas (Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien) ist das Transferfenster seit dem 01. Februar zwar geschlossen, doch Vereine in anderen Ländern dürfen noch immer Spieler verpflichten.

Insbesondere die Ligen in Österreich (offen bis 06.02), Türkei (offen bis 08.02) und Schweiz (offen bis 15.02.). Aber auch in weiteren kleinere Ligen insbesondere im Osten Europas sind die Transfermärkte noch länger geöffnet. Bis zum 28. Februar hätten Boujellab und Kolodziejczak theoretisch noch nach Polen wechseln.

Die Verträge von Eigengewächs Boujellab und Blitz-Neuzugang von Kolodziejczak enden schon im kommenden Sommer. Kann S04 die beiden Sorgenkinder jetzt nicht mehr verkaufen, dürfen sie im Sommer ablösefrei wechseln.