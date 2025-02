FC Schalke 04: Mulder vor Verbleib? S04-Boss lässt Fans nach Karlsruhe-Sieg hoffen!

Nach dem erlösenden 2:1-Heimsieg gegen den Karlsruher SC herrscht beim FC Schalke 04 Erleichterung. Königsblau kann sich vorerst vom Tabellenende absetzen und auf Tabellenplatz elf vorstoßen.

Kurz nach Spielabpfiff sprach S04-Boss Youri Mulder nun über seine Zukunft beim Revierklub. Die Worte des Sympathieträgers des FC Schalke 04 lassen viele Fans nun hoffen – bleibt der 55-Jährige Königsblau doch länger erhalten?

FC Schalke 04: Mulder schließt Verbleib nicht aus

Bereits seit Wochen wird über die Zukunft des Direktor Fußball auf Schalke spekuliert. Nach der Entlassung von Marc Wilmots zu Saisonbeginn hat der Niederländer diese Position eigentlich nur interimsweise übernommen, bis zuletzt aber in seiner Rolle überzeugt. Stand jetzt kehrt er im Sommer in den Aufsichtsrat des Klubs zurück – oder doch nicht?

Das deutete der S04-Boss nach dem KSC-Sieg gegenüber dem Pay-TV-Sender „Sky“ an. Demnach habe Mulder noch nicht über seine Zukunft auf Schalke entschieden: „Ich bin jeden Tag hier, es gibt viel Arbeit und damit beschäftige ich mich jetzt nicht“. Ein klares Dementi klingt jedenfalls anders. Somit dürfen sich die Fans von Königsblau weiter leise Hoffnungen machen, dass der „Eurofighter“ der S04-Chefetage erhalten bleibt.

Sportvorstand-Suche geht weiter

Ungeachtet dieser Personalie läuft die Suche nach einem neuen Sportvorstand für den FC Schalke 04 weiter. Mulder sieht den Verein unterdessen gut aufgestellt für die Zukunft: „Ich denke, dass es gut ist, dass es jetzt auf Schalke mal eine klare Linie gibt und eine Philosophie, wo Ruhe herrscht und wir nach vorne schauen können.“

Die bereits monatelang laufende Suche nach einem neuen Chef an der Seite von S04-Boss Ben Manga ist bislang jedoch noch ohne Ergebnis geblieben. Ob Königsblau in dieser Causa in naher Zukunft Vollzug melden kann, bleibt abzuwarten.