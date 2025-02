FC Schalke 04 – Karlsruhe: S04 verkündet es kurz vor Anpfiff! Millionen-Marke geknackt

Es kommt immer mehr Geld zusammen! Seit einigen Wochen läuft die Fördergenossenschaft bei den Knappen. Rund um das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Karlsruhe bekamen die Fans der Knappen einen Zwischenstand präsentiert.

Mithilfe der Fördergenossenschaft will S04 neue Gelder generieren, um den Verein langfristig zu sanieren. Der Start verlief allerdings schleppend, vom ursprünglich ausgerufenen Ziel ist man noch weit entfernt. Kurz vor dem Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Karlsruhe knackte man jedoch die nächste Millionen-Marke.

FC Schalke 04 – Karlsruhe: Über 6.400 Fans dabei

Die Fördergenossenschaft richtet sich dabei nicht nur an den „einfachen“ Fan, sondern gezielt auch an Unternehmen oder große Geldgeber. Wer will und das Geld hat, kann deutlich mehr als nur einen Anteil zeichnen. In den vergangenen Tagen warb Königsblau mit zahlreichen bekannten Gesichtern (wie Ex-Star Timo Becker), um mehr Fans von der Genossenschaft zu überzeugen.

Ein bisschen Wirkung hat das. Am Sonntag (16. Februar) veröffentlichten die Knappen vor dem Spiel zwischen FC Schalke 04 – Karlsruhe ein Update. Mittlerweile seien rund 22.842 Anteile gezeichnet worden. Diese würden sich auf ca. 6.400 Mitglieder verteilen. Die daraus generierte Summe betrage rund 6,2 Millionen Euro.

Vom Ziel noch weit entfernt

Ursprünglich hatte Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Tillmann rund 50 Millionen Euro als Ziel ausgegeben. „Mit 50 Millionen Eigenkapital, das die Genossenschaft in den Verein bringt, würde sich die Welt auf Schalke ändern“, sagte er zuletzt in einem Interview. Damit könne man auch direkt Geld in die Mannschaft stecken.

Von diesem Ziel ist man also noch deutlich entfernt – doch die Fördergenossenschaft hat ja kein Ablaufdatum. Klar ist auch: Auch diese Summe hilft den Knappen schon, um zumindest ein paar Altlasten zu begleichen.

FC Schalke 04 – Karlsruhe: Denkmal für Großspender

Diejenigen, die mindestens vier Anteile zeichnen, belohnt der Verein mit einer Verewigung auf einem Förderturm-Denkmal, welches neben der Veltins Arena entstehen wird. Der entsprechende Bereich wurde zum 22. Spieltag erstmals eingezäunt und den Fans präsentiert, wie der Förderturm einst aussehen soll.