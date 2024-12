FC Schalke 04: Großalarm bei S04! Es droht ein Juwel-Fiasko

Sportlich läuft es beim FC Schalke 04 mal wieder nicht. Die erhoffte Wende konnte Kees van Wonderen noch nicht einleiten. Es steht also erneut ein Abstiegskampf für die Königsblauen an.

Ob das für viele Talente so verlockend ist? Wohl kaum. Dem FC Schalke 04 droht jetzt ein bitterer Verlust. Ein Juwel ist bei zahlreichen Vereinen heiß begehrt und könnte den S04 im Sommer ablösefrei verlassen.

FC Schalke 04: Juwel heiß begehrt

Immer wieder schaffen es einige Talente aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 zu den Profis hoch. In dieser Saison ist Taylan Bulut und Max Grüger der Durchbruch gelungen. Beide sind aus der Startelf der Knappen nicht mehr wegzudenken. Auch Mertcan Ayhan hofft auf einen ähnlichen Karriereverlauf.

Der Youngster ist der jüngere Bruder von Kaan Ayhan, der es ebenfalls über die Jugendabteilung der Gelsenkirchener bis in den Spitzenfußball geschafft hat. Ayhan ist in der U19 der Schalker gesetzt und im Team von Trainer-Legende Norbert Elgert auch noch der Kapitän.

Obwohl er noch keine Partie für die Profis absolviert hat, ist Ayhan schon jetzt heiß begehrt. Wie der türkische Transferexperte Ekrem Konur mitteilt, haben mehrere Klubs Interesse am S04-Juwel. Dazu zählen Besiktas Istanbul aus der Türkei, FC Genua aus Italien und der FC Brügge aus Belgien.

S04 droht bitterer Verlust

Namhafte Mannschaften, die nicht nur erfolgreicheren Fußball als den FC Schalke 04 spielen, sondern auch international spielen. Was besonders bitter werden könnte: Ayhan hat noch einen Vertrag bis Sommer 2025. Bedeutet: Er könnte den S04 ablösefrei verlassen und kann sich schon in den kommenden Wochen mit möglichen Interessenten zusammensetzen und über die Zukunft verhandeln.

Der FC Schalke muss schon ordentlich Überzeugungsarbeit leisten, um Ayhan in seiner Geburtsstadt Gelsenkirchen halten zu können. Übrigens: Bruder Kaan spielte einige Jahre für die Profis, wurde dann an Fortuna Düsseldorf verkauft. Nach einigen Jahren bei Sassuolo Calcio in Italien ist Ayhan mittlerweile bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag. Ob er bald in einer Liga mit seinem Bruder Mertcan spielen wird?