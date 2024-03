FC Schalke 04: Befürchtungen um Mehmet Aydin werden wahr – jetzt herrscht bittere Gewissheit

Beim FC Schalke 04 steckte er in einer Sackgasse – deshalb sollte seine Zukunft in der Türkei liegen. Mehmet Can Aydin wurde samt Kaufoption an Trabzonspor verliehen. Lange sah es so aus, als wäre der Deal ein Erfolg. Doch jetzt ist alles anders.

Sein neuer Klub nutzte im Winter die Chance auf ein Schnäppchen und legte auf seiner Position nach. Nun werden alle Befürchtungen wahr: Seit Thomas Meunier bei Trabzonspor ist, spielt Aydin keine Minute mehr. Eine Rückkehr zum FC Schalke 04 scheint damit besiegelt.

FC Schalke 04: Bittere Wende für Mehmet Aydin

In düsteren Zeiten war er ein Schalker Hoffnungsträger. Doch obwohl er bereits 43 Profi-Spiele für S04 absolviert hat: Der endgültige Durchbruch wollte einfach nicht gelingen. Und so zog Mehmet Can Aydin im vergangenen Sommer weiter. Erst einmal auf Leihbasis. Die moderate Kaufoption über 1,4 Millionen Euro aber machte klar: Alle Beteiligten schielen auf einen dauerhaften Wechsel zu Trabzonspor.

Der Start war verheißungsvoll. Schnell spielte er sich auf der rechten Abwehrseite fest. Doch mit einem Schlag wendete sich das Blatt. Kurz vor Transferschluss schlug Trabzon im Winter noch einmal zu, verpflichtete Thomas Meunier ablösefrei von Borussia Dortmund. Die Befürchtung, dass der Belgier dem Leihspieler des FC Schalke 04 direkt vor die Nase gesetzt wird, hat sich inzwischen bitter bewahrheitet.

BVB-Star klaut Aydin den Stammplatz

Meunier legte in der Türkei einen Traumstart hin. Einen Tag nach seiner Ankunft wurde er im Pokalspiel gegen Genclerbirligi für Aydin eingewechselt, legte prompt das Siegtor auf und ließ in den folgenden beiden Partien weitere Assists folgen. Mit Meunier auf der rechten Abwehrseite hat Trabzonspor die ersten fünf Spiele allesamt gewonnen – und Aydin schaut in die Röhre.

Meunier ist gesetzt, die Schalke-Leihgabe hat seither keine einzige Minute mehr auf dem Platz gestanden. Sollte sich die Situation nicht dramatisch verändern, dürfte Trabzon keinen Gedanken daran verschwenden, die Kaufoption zu ziehen. Die Rückkehr zum FC Schalke 04 scheint unausweichlich. Ein herber Schlag für den 22-Jährigen.