Beim FC Schalke 04 floppte er komplett: Jetzt bahnt sich um Ex-Spieler ein Hammer an

So viele vermeintlich gute Transfers hat der FC Schalke 04 in der Vergangenheit getätigt, so viele stellten sich letztlich als Flop heraus. Die Liste könnte dabei gut und gerne mehr als 20 Spieler beinhalten. Bei einer Verpflichtung grübeln viele Fans bis heute noch, warum es nicht geklappt hat.

Voller Hoffnung und Zuversicht kam Jean-Clair Todibo im Winter 2020 zum FC Schalke 04 und wurde als der neue Leistungsträger auserkoren. Nur sechs Monate später waren aber alle Beteiligten enttäuscht. Nach seinem Abgang sorgt der Ex-S04-Flop aber für Aufsehen. Jetzt bahnt sich sogar ein Hammer um ihn an.

Beim FC Schalke 04 floppte er komplett

Es passiert fast immer wieder: Gute Spieler, die zum FC Schalke 04 wechseln und dann auf ganzer Linie floppen. Sobald sie den Verein aber wieder verlassen haben, blühen sie plötzlich zum Großteil wieder auf. Das Gleiche gilt auch für Jean-Clair Todibo. Der Franzose kam vom großen FC Barcelona in die Revierstadt. Er sollte die Abwehr der Königsblauen wieder stabilisieren.

Zwar wurde er nur für die Rückrunde der Saison 2019/20 geholt, dennoch sind zehn Einsätze mehr als nur überschaubar. Dabei konnte der Verteidiger nicht mal glänzen. Ohne einen einzigen Sieg verließ er den S04 im Sommer darauf wieder. Seitdem hat seine Karriere einen irren Verlauf genommen, bei dem Todibo sogar zum französischen Nationalspieler aufsteigen konnte.

Derzeit spielt der 24-Jährige für den französischen Klub OGC Nizza und ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Todibo will jetzt aber den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Mit seinen guten Leistungen hat er nämlich so einige Top-Klubs auf sich aufmerksam gemacht.

Hammer um Todibo bahnt sich an

Laut Medien aus Frankreich und England sollen unter anderem Atletico Madrid, der FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Manchester United daran interessiert sein, den ehemaligen Profi des FC Schalke 04 zu verpflichten. In Nizza hat Todibo noch einen Vertrag bis 2027, weshalb eine Ablöse fällig wäre.

Dem Transfer-Experten Fabrizio Romano zufolge soll die Ablösesumme bei rund 40 Millionen Euro liegen. Vielen S04-Fans wird bei dieser Summe wahrscheinlich schwindelig, wenn sie sich an die Leistungen des Abwehrspielers im Schalke-Trikot erinnern. Doch schon bald könnte Todibo mit seinem Hammer-Wechsel wieder für Aufsehen sorgen.