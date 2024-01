FC Schalke 04: Wende bei S04-Talent – Rückkehr steht bevor

Im vergangenen Sommer gab es beim FC Schalke 04 zahlreiche Abgänge. Viele Profis verließen den Klub nach dem Abstieg endgültig. Lediglich ein Spieler wurde für die gesamte Saison verliehen.

Für Mehmet Aydin hatte der FC Schalke 04 keine Verwendung, weshalb das Talent in die Türkei ging, um dort Spielpraxis zu sammeln. Bei Trabzonspor wurde er anfangs sogar gefeiert, soll aber im Sommer nun zu den Königsblauen zurückkehren.

FC Schalke 04: Wende bei S04-Talent

Für Aydin hat sich die Leihe bislang voll ausgezahlt. Während er beim FC Schalke 04 wohl ohne Chance gewesen wäre, bekommt er bei Trabzonspor viel Spielzeit. 15 Mal kam er in der laufenden Liga-Saison zum Einsatz, davon stand er in zehn Partien in der Startelf. Hinzu kommen zwei Pokal-Spiele, in denen er ebenfalls von Beginn an ran durfte.

Mit seinen 21 Jahren darf Aydin also viel Spielpraxis sammeln, was ihm und den Schalkern sehr wichtig war. Zu Beginn seiner Zeit wurde er sogar von den Fans und vom Verein gefeiert. Aydin spielte nämlich stark, glänzte als Rechtsverteidiger.

In der Leihe wurde auch eine Kaufoption verankert, die Trabzonspor eigentlich auch ziehen wollte. Der türkische Traditionsklub muss 1,4 Millionen Euro zahlen, wenn er Aydin im Sommer behalten möchte. Das wollte der Süper-Lig-Verein wohl auch, hat sich jetzt aber wohl umentschieden.

Aydin vor Rückkehr

Der türkische Journalist Hakan Yologlu berichtet, dass Trabzonspor die Kaufoption nicht ziehen wird. Aydin wird im Sommer deshalb zum FC Schalke 04 zurückkehren. Was die Gründe sind, ist bislang unklar. Gut möglich, dass die 1,4 Millionen Euro für den Klub wohl einfach zu viel sind. Es gab nämlich schon Gerüchte, dass Trabzonspor mit den Verantwortlichen der Königsblauen verhandeln wollte, die Summe runterzuschrauben.

Der Revierklub wird allerdings daran kein Interesse haben. Entweder Aydin wird für die Summe gekauft oder er kehrt zurück. Letzteres scheint der Fall zu sein. Wie es dann mit ihm weitergeht, ist bislang unklar.

Auf der Rechtsverteidiger-Position hatte S04 in dieser Saison oftmals große Personalprobleme. Da Cedric Brunner oftmals ausfiel, musste Henning Matriciani ran. Er konnte nicht überzeugen. Ob Aydin seine Chance in der Sommervorbereitung bekommt oder erneut ausgeliehen wird, wird sich zeigen.