FC Schalke 04: Ex-Star dreht gleich mächtig auf – Fans im Zwiespalt

Er macht da weiter, wo er beim FC Schalke 04 aufgehört hat. Marius Bülter dreht in seinem ersten Pflichtspiel für seinen neuen Verein mächtig auf. Beim 4:1-Erfolg in der 1. Runde des DFB-Pokal gegen den VfB Lübeck war der 30-Jährige einer der entscheidenden Spieler bei der TSG Hoffenheim.

Die Fans des FC Schalke 04 verfolgen den ersten Auftritt ihres Ex-Spielers mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Der sportliche Verlust tut weh, doch Bülters starker Auftritt lässt S04 auch auf den nächsten Geldregen hoffen.

FC Schalke 04: Bülter trifft bei Pflichtspieldebüt für Hoffenheim

Für Bülter ging es im DFB-Pokal mit der TSG Hoffenheim in der 1. Runde nach Lübeck. Der Drittligist machte dem Bundesligist zunächst das Leben mächtig schwer, ging sogar in der 35. Minute durch einen Elfmeter in Führung.

Erst kurz vor der Pause schlug Hoffenheim zurück – und Bülter war dabei entscheidend beteiligt. Der Ex-Schalke-Star setzte sich auf der Außenbahn stark durch, schlug den Ball in die Mitte auf Andrej Kramaric. Bülters Teamkollege tanzte seinen Gegenspieler aus und hämmerte den Ball zum 1:1 in die Maschen.

Das 2:1 bereitete Bülter indirekt erneut vor. Seine Flanke klatschte im Strafraum an den Arm eines Lübeckers. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kramaric sicher. In der 69. Minute wurde Bülter dann selbst zum Torschützen. Auf der rechten Außenbahn vernaschte er seinen Gegenspieler, zog nach hinten und setzte den Ball platziert ins lange Eck.

Schalke-Fans im Zwiespalt

Für Schalkes besten Torschützen der vergangenen Saison war es ein perfekter Einstand bei seinem neuen Klub. Für die S04-Anhänger hingegen fühlte es sich hart an, ihren Ex-Star so glänzen zu sehen: „Was hätte er nur bei uns in der 2. Liga leisten können?“, fragten sich die Fans.

Aber: Die starke Leistung hat für Schalke auch eine gute Sache. Neben der fixen Ablösesumme von drei Millionen soll man sich laut einem Medienbericht auf Bonuszahlungen geeinigt haben. 500.000 Euro erhält S04 demnach unabhängig von Bülters Leistungen. Weitere 500.000 Euro kommen nur hinzu, wenn Bülter Leistung bringt. An welche Parameter diese Bonuszahlungen genau geknüpft sind, ist nicht bekannt.

Performt Bülter aber weiter so stark im Trikot der TSG, winkt dem FC Schalke 04 eine satte Bonuszahlung von einer halben Millionen Euro.