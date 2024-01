FC Schalke 04: Klare Worte – Wilmots bringt das größte S04-Problem auf den Punkt

So schnell kann die Euphorie wieder verflogen sein. Noch in der Winterpause nährten Karel Geraerts und die neuen Bosse und Marc Wilmots die Hoffnung auf eine Kehrtwende. Doch gleich mit dem ersten Spiel der Rückrunde zeigt sich: Der FC Schalke 04 kann mit den Top-Klubs einfach nicht mithalten.

Gegen den Hamburger SV machte der FC Schalke 04 zwar ein engagiertes Spiel, die Tore erzielte aber der Gegner. So verloren die Knappen 0:2 (hier kannst du die Highlights nochmal nachlesen) und bekamen die eigenen Probleme knallhart aufgezeigt. Schon vor der Partie hatte sich Sportdirektor Wilmots ziemlich deutlich geäußert.

DAS fehlt dem FC Schalke 04

Während sich um die Knappen herum alle Vereine mit neuen Spielern eindecken (hier mehr dazu erfahren), kommt S04 nicht aus dem Quark. Obwohl die Baustellen des Kaders ziemlich offensichtlich sind, handeln die Verantwortlichen bisher nicht – zumindest nicht öffentlichkeitswirksam. Hinter den Kulissen laufen beispielsweise die Verhandlungen mit Darko Churlinov. Von Erfolg gekrönt waren diese bisher aber nicht.

In seinen ersten Tagen als Sportdirektor hat sich Wilmots bei den Knappen einen Überblick über die aktuelle Lage verschafft. Jetzt heißt es: handeln. Eine Schwachstelle im Kader des FC Schalke 04 will er unbedingt angehen.

„In meinen Augen braucht die Mannschaft Schnelligkeit und Spieler, die in die Tiefe gehen“, erklärte er bei „Sport 1“. „Das brauchen wir.“ Allerdings sucht man nicht nur in der Offensive.

Mehr Variablität für Geraerts

Auch in der Defensive würde man sich beim FC Schalke 04 nicht über Verstärkung beschweren. Ein Spieler, der die Position des Rechtsverteidigers übernimmt, aber auch in einer Dreierkette spielen kann, spricht Wilmots an. „Dann kann Karel vielleicht ein anderes System spielen lassen“, glaubt der Sportdirektor.

Gemeinsam mit Andre Hechelmann habe er bereits eine Liste von möglichen Spielern erstellt. Allerdings schwebt auf Schalke wie immer die Frage nach dem Monetären über allem.

FC Schalke 04: Wichtige Spiele

Fakt ist: Viel Zeit bleibt nicht mehr, ehe das Transferfenster offiziell schließt. Und auf die Knappen warten wichtige Spiele. Kommende Woche geht es gegen Kaiserslautern, die ebenfalls im Keller stecken. Dann wartet Herbstmeister Holstein Kiel, ehe man gegen die Braunschweiger ran muss, die Kiel jüngst sensationell schlug.