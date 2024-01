FC Schalke 04: Fans schauen nervös zu – Konkurrenz setzt nächstes Ausrufezeichen

Der Deadline Day rückt näher und näher – und beim FC Schalke 04 passiert… nichts! Eine lausige Hinrunde hat zahlreiche Baustellen offenbart. Doch bislang wurde kein Transfer vermeldet.

Das sorgt bei vielen Fans schon für Frust. Wenn obendrein die Konkurrenten aufrüsten, steigt die Nervosität. Hat der FC Schalke 04 die Saison etwa schon abgeschenkt?

FC Schalke 04: Transfermarkt macht Fans nervös

Ein Rechtsverteidiger muss her, ein Innenverteidiger auch, ein Stürmer für die zu harmlose Offensive und am besten auch noch jemand Schnelles für die Flügel. Passiert ist bislang nichts – und viel Zeit für Transfers bleibt nicht mehr. Geht der S04 am Ende (den abgewanderten Tauer ausgenommen) mit einer unveränderten Truppe durch die Rückrunde?

++ FC Schalke 04: Geraerts mit knallharter Startelf-Ansage – „Ich denke nicht mal dran“ ++

„Ich bin komplett entspannt“, sagt Geraerts über den mauen Stand von Neuzugängen, unterstreicht sein Vertrauen ins vorhandene Personal. Viele Fans sehen das anders. Sie sind sich sicher: Wenn man noch einmal oben angreifen will, sind frische Füße unabdingbar. Dann schauen sie nach links und rechts – und werden noch nervöser.

Schalke-Konkurrenz rüstet auf

Während es auf Schalke still ist, rüstet so mancher Konkurrent, der schon in der Hinrunde enteilt schien, weiter auf. Hertha BSC holt sich Aymen Barkok aus Mainz, der HSV hat Masaya Okugawa vom FC Augsburg ausgeliehen, Düsseldorf holt sich Christoph Dafner aus Nürnberg, St.Pauli Aljoscha Kemlein von Union Berlin.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Die allermeisten Zweitligisten haben bereits Winter-Transfers perfekt gemacht. Weitere sind bereits in der Mache. „Alle machen was“, schreibt ein enttäuschter Schalke-Fan über die Aktivität der Konkurrenz, stößt damit ins gleiche Horn wie viele andere „Knappen“.

Mehr News:

Hat der FC Schalke 04 die Saison etwa schon abgeschenkt? Zumindest bahnt sich nun etwas an. Die Rückkehr von Darko Churlinov scheint bevorzustehen. Ein Hoffnungsschimmer in einer tristen Saison und einer genauso tristen Winter-Transferperiode.