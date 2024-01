FC Schalke 04: Winter-Neuzugänge? Geraerts-Worte lassen tief blicken

Die Winter-Transferperiode neigt sich schon wieder dem Ende zu und beim FC Schalke 04 ist praktisch nichts passiert. Bis auf den Abbruch der Leihe von Niklas Tauer gab es noch keine Transferbewegung – dabei sehen Fans und Experten auf gleich mehreren Positionen dringenden Bedarf.

Passiert noch was beim FC Schalke 04? Kommt noch Verstärkung? Hört man Trainer Karel Geraerts sprechen, könnte man daran zweifeln. Trotz der äußerst dürftigen Hinrunde stellt er klar, dass er mit seinem Kader zufrieden ist und Neuverpflichtungen für nicht zwingend notwendig hält.

FC Schalke 04: Karel Geraerts braucht keine Neuen

Mit jedem Tag, den der Deadline Day näher rückt, werden die S04-Fans etwas nervöser. Während sich die Konkurrenz in der 2. Bundesliga personell verstärkt, passiert auf Schalke bislang nichts. Und so richtig sicher, dass sich das noch ändern wird, ist sich keiner. Auch nicht Karel Geraerts, der mit der Thematik jedoch erstaunlich entspannt umgeht.

Nach einer desolaten Hinrunde mit nur 20 Punkten aus 17 Spielen und einem vierzehnten Tabellenplatz sind die Rufe nach Verstärkung laut. Gerüchte sind auch zu hören, das heißeste um eine Rückkehr von Darko Churlinov. Doch ob am Ende wirklich jemand kommt, bleibt ungewiss.

Schalke-Trainer Geraerts: „Ich bin komplett entspannt“

„Ich bin komplett entspannt“, sagt Geraerts trotzdem über die Transfer-Thematik. „Und ich bin zufrieden. Ich habe sehr viel Vertrauen in meine aktuelle Mannschaft. Ich glaube an sie. Ich habe keine Panik, bin nicht nervös.“

„Wenn noch was passiert: sehr gut“, stellt der Belgier klar. „Frischer Wind tut einer Mannschaft immer gut. Und wenn nicht: Wir haben schon eine gute Mannschaft.“ Offenbar drängt Geraerts keineswegs auf Neuzugänge – sondern lässt diese Thematik auf sich zukommen.

„Intern sage ich, was ich denke. Ich sage meine Meinung und was ich gerne hätte, gerne sehen würde. Was daraus gemacht wird, ist der Job von Marc Wilmots und André Hechelmann, nicht meiner.“ Klare Ansage vom Trainer des FC Schalke 04.