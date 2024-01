FC Schalke 04: Nächste Chance verpasst! Transfer-Flirt wechselt schon wieder nicht zum S04

Der FC Schalke 04 wollte ihn – zog aber den Kürzeren. Nun wechselt der Stürmer erneut – und wieder nicht nach Gelsenkirchen!

Obwohl der FC Schalke 04 Verbesserungspotenzial im Sturm sieht, hat man Gerrit Holtmann erneut nicht ausgeliehen. Hat Königsblau die nächste Chance verpasst?

FC Schalke 04: Holtmann kommt wieder nicht

Schalke will einen Stürmer, der bei Bochum aussortiert ist. Was noch vor wenigen Jahren wie ein schlechter Witz klang, ist längst Realität. Im vergangenen Sommer wollte der einst kleine Nachbar Gerrit Holtmann loswerden. Der S04 zeigte Interesse, den Zuschlag aber erhielt Antalyaspor.

Eine Entscheidung, die sich als falsch erwies. Nach einem verheißungsvollen Saisonstart kam der 28-Jährige zuletzt praktisch gar nicht mehr zum Einsatz, wurde mehrfach aus dem Spieltagskader gestrichen. Grund genug für den VfL, die Leihe nach nur einer Halbserie abzubrechen.

Nächste Chance verpasst

Die nächste Chance für den FC Schalke 04? Möchte man meinen, schließlich würde der S04 sich gerne auch im Sturm verstärken. Schon jetzt ist laut „Sky“ aber klar: Gerrit Holtmann wird auch dieses Mal nicht zu den Knappen wechseln. Stattdessen schließt er sich Darmstadt 98 an.

Ob Schalke sich bemühte, ist nicht bekannt. So oder so wirkt es wie eine verpasste Chance. Ein Spieler, der wegen seines passenden Profils bereits auf dem Wunschzettel stand, dürfte nach der verpatzten Hinrunde für eine Halbjahres-Leihe absolut bezahlbar gewesen sein. Obendrein hätte der VfL Bochum ihn wohl deutlich lieber in die 2. Bundesliga verliehen als an einen direkten Konkurrenten.

Sei’s drum. Gerrit Holtmann wird nicht zum FC Schalke 04 kommen. Außer, es ergibt sich eine dritte Chance im Sommer – und beim S04 sieht man auf Linksaußen noch immer Bedarf…