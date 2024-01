Ex-Schalke-Juwel nach Todesnachricht am Boden zerstört: „Schock sitzt tief“

Diese Nachricht versetzte die Fußballwelt in tiefe Trauer. Ganz plötzlich starb Hertha-Präsident Kay Bernstein – viele Vereine, auch der FC Schalke 04, trauerten mit den Hinterbliebenen.

Und auch ein langjähriges Schalke-Talent wurde von dieser Schocknachricht schwer getroffen. Fabian Reese, das berichtet unser Partner-Portal BERLIN LIVE, verabschiedete sich emotional von seinem Präsidenten.

Ex-Schalke-Juwel Reese nimmt herzzerreißend Abschied

Aus dem Nichts wurde allen Herthanern der Boden unter den Füßen weggezogen. Kay Bernstein, der langjährige Fan und Ultra und der Mann, der beim wankenden BSC für Aufbruch und Neuanfang stand, ist tot. Gerade einmal 43 Jahre wurde er alt, mitten aus dem Leben gerissen. Fußballdeutschland trägt Trauer – besonders alle, die es mit der Hertha halten.

Dazu gehört auch Fabian Reese. Fünf Jahre trug er das Trikot des FC Schalke 04, nach seinem Weggang 2020 wurde er bei Holstein Kiel und nun in Berlin zu einem der spannendsten Spieler der 2. Bundesliga. Nun nahm der 26-Jährige herzzerreißend Abschied von Kay Bernstein.

„Stolz, ein Teil dieses Weges sein zu dürfen“

„Der Schock sitzt tief und meine Gedanken und Trauer sind vor allem bei der Familie und den Angehörigen von unserem Präsidenten Kay Bernstein“, schrieb er auf Instagram. „Ich erinnere mich an die Momente nach unseren Spielen, in denen wir uns freudestrahlend, elektrisiert bis in die Haarspitzen und voller Glück in die Arme gefallen sind. Dabei haben wir aus ganzem Herzen unsere Emotionen für diesen Moment herausgebrüllt.“

„Wir haben die Erleichterung und den Stolz gefühlt, ein Teil dieses Weges sein zu dürfen. Diese wertvollen Momente sind ein Kapitel in meinem Herzen – ab heute mit einem goldenen Schloss versehen und dankbar, diese erlebt haben zu dürfen.“ Man kann spüren, wie sehr ihm der plötzliche Tod des Hertha-Präsidenten zu schaffen macht.

